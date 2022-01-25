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بـ «الفروة».. إليسا تلفت الأنظار في الرياض


في ليلة باردة من ليالي موسم الرياض، استقبل مسرح أبو بكر سالم في بوليفارد الرياض النجمة اللبنانية إليسا والمغني السوري ناصيف زيتون، في واحدة من أجمل حفلات الموسم، وحضرها قرابة 5 آلاف شخص.
وبدأ الحفل بصعود النجم السوري على المسرح وسط استقبال حافل من الجماهير ليغني أكثر من 20 أغنية؛ «قدا وقدود، يا عسل، عندي قناعة، فارقوني، ما ودعتك، طير الغروب..» وغيرها من الأغاني التي يفضلها الجمهور.
بعد ذلك، صعدت ملكة الإحساس على المسرح، وسط هتافات المرحبين بها في حفلها الثالث بموسم الرياض لهذا العام وهي ترتدي «فروة» باللون الأسود بسبب شدة البرودة في العاصمة السعودية، لتبدأ بأغنية «إلى كل اللي بحبوني»، وتفاعل الحضور مع أغانيها: «كرمالك، إلى كل اللي بيحبوني، يا مرايتي، سهرانة يا ليل، نفسي أقوله، عيشالك، هنغني كمان وكمان، حالة حب، أسعد وحده، أواخر الشتا»، وتوالت الأغاني إلى أكثر من 15 أغنية وسط استمتاع وتفاعل كبير من الحضور.
كما أعربت صاحبة «أجمل إحساس» عن سعادتها بالتفاعل والحماس الكبير الذي شهدته من الجمهور السعودي واستمراره لنهاية الحفل رغم البرد الشديد.
وعبرت عن شكرها لرئيس الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ، كما وجهت الشكر لشركة بنش مارك على التنظيم المميز للحفل في أول عمل مشترك بينها وبين الشركة.


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