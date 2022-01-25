بعد عيد ميلادها.. للمرة الثانية ياسمين تصاب بـ «كورونا»

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أصيبت الممثلة ياسمين عبد العزيز بفيروس كورونا بعد الاحتفال الضخم بعيد ميلادها، لعدم التقيد بالإجراءات الوقائية.

وظهرت على ياسمين أعراض الفيروس عقب الانتهاء من الاحتفال بعيد ميلادها، فأجرت مسحة وتبين إصابتها بـ «كورونا»، وهي المرة الثانية التي تصاب بـ «كورونا» خلال عام واحد.

وكانت ياسمين عبدالعزيز قد احتفلت بعيد ميلادها الثاني والأربعين، فأقام لها زوجها أحمد العوضي حفلا مفاجئا برفقة الأصدقاء والمقربين، وقدم العوضي بصوت مطرب المهرجانات عمر كمال أغنية لزوجته احتفالا بالمناسبة كانت بعنوان «بحبك إيه».

