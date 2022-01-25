الانتهاء من تصوير مسلسل «سوشيال»

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انتهت أسرة مسلسل «سوشيال» المقرر عرضه قريبا، من تصوير آخر مشاهد العمل، ويقوم ببطولته مجموعة كبيرة من الفنانين، حيث يعتمد على البطولة الجماعية لكل من أحمد زاهر وعابد عناني وجيهان خليل وميرنا نور الدين، ويجسد فيه زاهر دور صحافي حوادث ويدعى شهاب ويواجه العديد من المواقف الصعبة .

وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي حول مخاطر السوشيال ميديا، وينتمي إلى نوعية المسلسلات ذات الـ 15 حلقة، ومن المقرر عرضه على إحدى المنصات الإلكترونية.

والمسلسل من بطولة أحمد زاهر، وميرنا نور الدين، وتامر فرج، وجيهان خليل، وعابد عناني، واسلام حافظ، فرح الزاهد، ومطرب الراب شاهين تأليف محمد جلال، ومن إخراج رؤوف عبد العزيز.

