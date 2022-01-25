SING البحث عن السعادة والإيجابية

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أفلام الامل افلام تحمل طاقة ايجابية في محتواها قد يكون مشهداً رأيته سببا في التفاؤل وبث الحماس بك في وقت تحتاج الى دفعة الى الامام فالسينما ليست مجرد وقت نقضيه في مشاهدة الممثلين خلف الشاشة، بل هي فن راقٍ ومصدر إلهام قد يترك فينا أثرا ويغير من طريقة تفكيرنا ويلمس مشاعرنا وتحمل معاني وأهدافاً سامية وتفتح لنا أفاقاً جديدة.. وهذا ماتشعر به عند مشاهدة فيلم Sing 2

حقق فيلم Sing 2، إيرادات قاربت من 5 ملايين دولار أميركي وذلك في عرضه المحدود فى 7 دول فقط، حيث من المقرر أن يعرض حول العالم غدا الأربعاء، ويأتي ذلك بعد عرض الفيلم في عدد من الدول العربية، منها الكويت ولبنان والسعودية، حيث عرض في مهرجان البحر الأحمر السينمائي بجدة فى دورته الأولى.

يدور فيلم Sing 2 حول Buster Moon وأصدقائه الذين يجب عليهم إقناع نجم موسيقى الروك المنعزل Clay Calloway بالانضمام إليهم فى افتتاح عرض جديد.

العمل من بطولة مجموعة من النجوم العالميين منهم ماثيو ماكنهوى، تارون إجيرتون، تورى كيلى، ريس ويذرسبون، نيك كرول، سكارلت جوهانسون، بوبي كانافال، هالسي، بونو، إريك أندريه، فاريل وليامز، ليتيتيا رايت.

«هواة الغناء 2»، فيلم رسوم متحركة ينتمي لفئة الأعمال الموسيقية، كتبه وأخرجه غارث جينينغز، أما الأداء الصوتي فقام به نجوم الجزء الأول: ماثيو ماكونهي، ريز ويذرسبون، سكارليت جوهانسون، تارون إيغرتون، توري كيلي، نيك كرول، وانضم للفريق السابق بهذا الجزء كل من بوبي كانافال، هالسي، فاريل ويليامز، وبونو، وآخرون. وفيه تُستكمل الأحداث فنشهد الكوالا (باستر مون) بعد أن أعاد بناء مسرحه وعادت فرقته لتقديم العروض المسرحية المبهرة، لكن يبدو أن هذا وحده لا يكفي، إذ تخبره مكتشفة النجوم المشهورة أن أبطال مسرحه لا يستطيعون مواكبة العروض العالمية والمنافسة في العاصمة الفنية البراقة التي يطمحون للذهاب إليها. ولأن «مون» لا يعرف الاستسلام، يقرر السفر برفقة فرقته ومحاولة الحصول على فرصة، وهو ما يتحقق بالفعل أولا بسبب فكرة عفوية يطرحها الخنزير «نِك» لاستعراض خيال علمي دون أن يملك حتى عنوانه أو أيا من تفاصيله.

وثانيا، نتيجة ادّعاء «مون» معرفته بنجم الروك الأسطوري، الأسد «كلاي كالواي»، وقدرته على إقناعه بالاشتراك بالمسرحية رغم اعتزاله منذ سنوات. الأمر الذي يمنحهم بسببه مالك المسرح -ذو الشخصية الطاغية والمخيفة- موافقته على السماح لهم بالعرض لديه، وهكذا تبدأ المغامرة الموسيقية. إحدى النقاط الإيجابية بالجزء الأول، كان التطور والتصاعد الدرامي الذي حظي به الأبطال، وكيف نجح كل منهم في مواجهة مخاوفه والإصرار على الوصول وتحقيق حلمه شبه المستحيل، متخطيا كل العراقيل. لكن على العكس هذه المرة، فإننا نرى الشخصيات أقرب ما يكون إلى السطحية حتى أن بعضهم يبدو كما لو كان عاد درجات إلى الخلف.

ربما الشخصية الوحيدة التي حظيت بخط درامي معقول كان الغوريلا «جوني» الذي يجد نفسه مضطرا لتعلم الرقص من أجل العرض، وهو ما يضعه أمام تحد جديد لم يكن يتوقعه.

تصاعد درامي متلاحق

رغم الإبهار البصري والتقنيات الممتازة المستخدمة بالعمل، فإن تلاحق الأحداث بشكل سريع للغاية كان له تأثير مضاد، إذ جعل المشاهد لا يستطيع التشبّع مما يراه أو يعايشه، فسرعان ما تظهر لوحة فنية أخرى أو تتغيّر بالأحداث بشكل لا يُمكنه من التماهي مع ما يدور حوله والتأثّر به. حتى إن العقدة التي طرحها العمل تم حلها بسرعة ودون تركيز على الملابسات أو التفاصيل لمنح المُتلّقي ما يكفي من المبررات لإقناعه بما يجري أمامه على الشاشة.

