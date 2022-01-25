جوني ديب يتعاقد على تصوير فيلم في فرنسا

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كشفت صحيفة فارايتي عن اختيار جوني ديب لتجسيد دور الملك الفرنسي، المثير للجدل، لويس الخامس عشر، وهو أول دور رئيسي لـ جوني ديب منذ مقاطعة هوليوود له بعد اتهامات إساءته إلى زوجته السابقة أمبر هيرد.

من المقرر أن يجسد جوني ديب دور الملك الفرنسي لويس الخامس عشر في فيلم دراما تاريخي، يشاركه البطولة فيه الممثلة والمخرجة الفرنسية مايوين Maïwenn، التي تقوم أيضا بإخراج الفيلم، وفقا لتقارير عدة في الصحافة الفرنسية، وتجسد مايوين دور «مدام دو باري»، امرأة الملك، التي قُطعت رأسها خلال الثورة الفرنسية، وعلى الرغم أن تفاصيل القصة والفيلم لا تزال طي الكتمان، لكن ذكرت مجلة كلوزر الفرنسية أن التصوير سيبدأ 8 يوليو في باريس، بما في ذلك بعض المشاهد التي من المقرر تصويرها في قصر فرساي الشهير.

