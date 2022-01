إضاءات

نشرت المغنية العالمية جنيفر لوبيز صورا جديدة لها على مواقع التواصل الاجتماعي وهي ترتدي قميصا بنفسجيا. زينت لوبيز اطلالتها بقلادات واساور ذهبية. ظهرت لوبيز مبتسمة مع ماكياج ترابي يليق ببشرتها. جدير بالذكر ان لوبيز تلعب دور بطولة في فيلم Marry Me الذي سيعرض في صالات السينما في اوروبا والولايات المتحدة ابتداء من العاشر من فبراير 2022. وكانت نشرت مقطع فيديو وهي تغني اغنية On my way تتر الفيلم في سيارتها، الفيديو لاقى عدداً من الاعجابات حطمت فيه ارقاما قياسية.