Top Movies

إضاءات

Scream

فيلم رعب وإثارة وغموض، للمخرج مات بيتينيلي وتايلر غيليت، والنجوم مثل: جينا أورتيجا وكورتني كوكس وديفيد أركيت. Spider Man: No Way Home

فيلم أكشن ومغامرات وفانتازيا، للمخرج بون واتس، والنجوم مثل: توم هولاند وزيندايا وبينديكت كيو مبرباتش.

Sing2 فيلم رسوم متحركة ومغامرات وكوميدي، للمخرج جاريت جينجس، والنجوم مثل: سكارليت جوهانسون وريز ويز رسبون وماثيو ماكنفوري.

The 355 فيلم أكشن وإثارة، للمخرج بيمون كينبرج، والنجوم مثل: جسيكيا شاستاين وبينلوبي كروز وديان كروغر.

The King's Man فيلم أكشن ومغامرات وكوميدي، للمخرج مايكوفون، والنجوم مثل: جيما آرتيرتون ورالف فاينس وهاريس ديكنسون.

American Underdog فيلم سيرة ذاتية ودراما ورياضي، للمخرج آندرو آروين، والنجوم ذاشاري ليفي وآناباكوين وهايدنر زالر.

Belle فيلم رسوم متحركة ومغامرات ودراما، للمخرج مامورو هوسودا، والنجوم مثل: كاهو ناكامورا ومامورو ميانو وهيروكا بيتسوياكو.

West Side Story فيلم جريمة ودراما وموسيقي، للمخرج ستيفن سبيلرغ، والنجوم مثل: انسيل اليجورت وراشيل زيغلر وآريانا ديبور.

Licorice Pizza فيلم كوميدي ودراما ورومانسي، للمخرج بول توماس آندرسون، والنجوم مثل: آلانا حاييم وكوبر هوفمان وبرادلي كوجز.

The Matrix Resurrections فيلم أكشن وخيال علمي، للمخرج لانا واتشوسكي، والنجوم مثل: كيانو ريغز ولورنس فيثبورن وجيسيكا هنويك.