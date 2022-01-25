التحالف: الحوثيون شنوا «هجوماً وحشياً» على جازان

عربيات ودوليات

الرياض- أبوظبي - الوكالات: أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية امس تدمير منصة إطلاق الصواريخ الباليستية بمديرية الحزم بالجوف اليمنية فور إطلاقها صاروخين باليستييّن على أبوظبي، في وقت سابق، واللذان تم اعتراضهما بنجاح من قبل الدفاعات الجوية الإماراتية، مرفقة فيديو لذلك الاستهداف. وقالت وزارة الدفاع على «تويتر» «تعلن قيادة العمليات المشتركة بوزارة الدفاع عن «نجاح» طائرة «F16» من تدمير منصة إطلاق الصواريخ البالستية مديرية الحزم بالجوف فور اطلاقها صاروخين باليستيين على أبوظبي واللذان تم اعتراضهما «بنجاح» من قبل دفاعاتنا الجوية مرفق فيديو استهداف منصة الصواريخ الباليستية».

وفي وقت سابق من يوم امس، أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية تدمير صاروخين باليستيين أطلقتهما جماعة الحوثي الإرهابية تجاه الإمارات، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الرسمية «وام».

ونقلت «وام» عن وزارة الدفاع الإماراتية القول بأنه «لم ينجم عن الهجوم أي خسائر بشرية».

وأضافت وزارة الدفاع الإماراتية أن بقايا الصواريخ التي تم اعتراضها سقطت بمناطق متفرقة حول أبوظبي، مؤكدة «أنها على أهبة الاستعداد والجاهزية للتعامل مع أي تهديد». وقالت «نتخذ كل الإجراءات اللازمة لحماية الدولة من جميع الاعتداءات».

الى ذلك قال تحالف دعم الشرعية في اليمن، امس إن الدفاعات السعودية دمرت صاروخا باليستيا أطلق باتجاه ظهران الجنوب مشيراً إلى سقوط شظايا الاعتراض على المنطقة وقبيل ذلك بساعات أعلن التحالف عن اعتداء وحشي بصاروخ باليستي سقط بالمنطقة الصناعية في أحد المسارحة بجازان كما اعترض ودمر مسيرتين انطلقتا من محافظة الجوف اليمنية، لافتا إلى أنه يتابع بقية المسيرات المفخخة التي انطلقت من محافظة الجوف اليمنية.

من جهته دان الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية د.نايف الحجرف إطلاق ميليشيا الحوثي الإرهابية صاروخا باليستيا باتجاه ظهران الجنوب السعودية. وأكد الحجرف في بيان امس أن استمرار هذه الاعتداءات الإرهابية التي تقوم بها ميليشيات الحوثي تعكس تحديها السافر للمجتمع الدولي واستخفافها بجميع القوانين والأعراف الدولية ورفضها لجميع المساعي الهادفة لإحلال السلام في اليمن. وطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته واتخاذ موقفا حاسما تجاه ميليشيات الحوثي لوقف هذه الأعمال الإرهابية المتكررة التي تستهدف المنشآت الحيوية والمدنية والمدنيين. وأشاد بالكفاءة العالية واليقظة المستمرة لقوات الدفاعات الجوية السعودية التي تمكنت من اعتراض وتدمير الصاروخ. وجدد الحجرف تضامن دول المجلس مع المملكة ضد كل ما يستهدف أمنها واستقرارها وسلامة أراضيها مؤكدا ضرورة اتخاذ المجتمع الدولي إجراءات وموقف فوري وحاسم لوقف هذه الأعمال العدوانية التي تستهدف المنشآت الحيوية والمدنية وأمن السعودية.

وقال المتحدث العسكري باسم الحوثيين إن الجماعة الموالية لايران أطلقت صواريخ باليستية من طراز «ذو الفقار» على قاعدة الظفرة الجوية في أبوظبي التي تستخدمها الولايات المتحدة، إلى جانب «أهداف حساسة» أخرى. وأضاف أن الجماعة أطلقت طائرات مسيرة باتجاه دبي.

وكان المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات انور قرقاش قال الأحد، إن هناك «إجماعا عربيا» على مشروع القرار الذي تقدمت به الإمارات والذي يطالب بتصنيف ميليشيا الحوثيين «منظمة إرهابية». وكتب قرقاش في تغريدة على حسابه في «تويتر» «إجماع عربي وبدون تحفظ أي دولة على مشروع القرار الإماراتي في الجامعة العربية، والذي يطالب بتصنيف الحوثي تنظيماً إرهابياً، هذا هو الموقف العربي الأصيل الذي يقف ضد العدوان على الإمارات ويعري أصوات النشاز المدفوعة بأجندات خارجية، القرار يمثل إنجازاً إيجابياً للدبلوماسية الإماراتية».

