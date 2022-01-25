لبنان: الرد على المبادرة الكويتية قبل السبت

عربيات ودوليات

بيروت - الوكالات: اعلن وزير الخارجية اللبناني عبدالله بوحبيب أن المبادرة الكويتية التي نقلها وزير الخارجية الشيخ الدكتور أحمد الناصر إلى بيروت، وتستهدف بناء الثقة بين لبنان ودول الخليج، تتألف من 12 بندا ولا تحمل أي شروط. وأعلن وزير الخارجية اللبناني، عبدالله بوحبيب، امس أن لبنان سيرد على إجراءات بناء الثقة التي قدمتها الكويت، قبل يوم السبت المقبل، الذي تستضيف فيه الكويت اجتماعا وزاريا عربيا.

وأضاف بوحبيب في تصريحات صحافية أن الورقة الكويتية هي للتفاهم حول كيفية تطبيق قرارات الأمم المتحدة الخاصة بلبنان. وتابع أن المبادرة الكويتية هي ورقة تفاهم لمصلحة لبنان وللمصلحة العربية الكبرى. كما أكد وزير الخارجية اللبناني أن هناك تمنيا كويتيا بأن تقدّم بيروت أجوبة على بنود المبادرة كي تُبحث خلال الاجتماع المقبل لوزراء الخارجية العرب.

وكان الشيخ أحمد الناصر وصل السبت إلى بيروت والتقى نظيره اللبناني عبدالله بوحبيب ورئيس الوزراء نجيب ميقاتي، وأجرى الأحد محادثات مع الرئيس ميشال عون في قصر بعبدا الرئاسي.

من جهته، أعرب الرئيس اللبناني عن ترحيب بلاده بأي تحرك عربي لإعادة العلاقات بين لبنان ودول الخليج إلى طبيعتها، مؤكدا أن الأفكار التي سلمها الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح ستكون موضع تشاور لإعلان الموقف المناسب منها.

ووفقا لمصادر حكومية لبنانية، فإن الأفكار التي عرضها الوزير الكويتي على المسؤولين اللبنانيين تتضمن تفعيل لبنان ما يُعرف بسياسة النأي بالنفس عن صراعات المنطقة، واحترام سيادة الدول العربية والخليجية، وتطبيق القرارات الدولية، بالإضافة إلى منع تهريب المخدرات إلى دول الخليج.وقالت مصادر دبلوماسية لرويترز إن المقترحات التي قدمها الشيخ أحمد الناصر للبنان بهدف نزع فتيل الأزمة مع بعض دول الخليج، تشمل الالتزام باتفاق الطائف الذي أنهى الحرب الأهلية اللبنانية عام 1989، وتنفيذ قرارات مجلس الأمن وإجراء الانتخابات في موعدها.

على صعيد اخر قال مصدر مقرب من رئاسة الحكومة اللبنانية، إن المبعوث الأميركي أموس هوكشتاين سيزور بيروت مطلع فبراير المقبل في إطار وساطة واشنطن بالمفاوضات «غير المباشرة» لترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل. وكان هوكشتاين زار لبنان في 20 أكتوبر 2021، وأعلن حينها استعداد إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن للمساعدة على إيجاد حل لمسألة ترسيم الحدود البحرية. وأضاف المصدر لوكالة «الأناضول» أن زيارة هوكشتاين كانت مقررة منتصف يناير الجاري، إلا أنها تأجلت بفعل تفشي فيروس كورونا والإجراءات التي تتخذها السلطات الأميركية بهذا الشأن.

