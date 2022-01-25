قمة مصرية - جزائرية.. والملف الليبي في الصدارة

عربيات ودوليات

القاهرة - الجزائر - الوكالات: بدأ الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، امس زيارة إلى العاصمة المصرية القاهرة تستمر ليومين وذلك بحسب ما أورده المكتب الإعلامي لرئاسة الجمهورية الجزائرية في بيان صحافي، مشيرا الى ان تبون سيعقد مباحثات مع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي لمناقشة عدة ملفات.

وأفادت قناتا «العربية» و«الحدث» بأن الزيارة تهدف لمناقشة عدد من الملفات المهمة ومنها التشاور حول الملف الليبي وضرورة التنسيق المشترك بين دول الجوار. وبحسب المصادر، تتناول المباحثات وضع خطة عمل مشتركة للعمل على استقرار ليبيا خلال الفترة المقبلة وإقامة الانتخابات الليبية وخروج المرتزقة.

كما أن ملف سد النهضة هو أحد الملفات المدرجة ضمن المناقشات بين الزعيمين المصري والجزائري، وكذلك القضية الفلسطينية تأتي ضمن الملفات التي ستناقش خلال القمة الرئاسية بين البلدين.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي قد استقبل في 17 يناير، رمطان العمامرة، وزير الشؤون الخارجية الجزائرية، وذلك بحضور سامح شكري وزير الخارجية. وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس ثمّن المستويات المتميزة للعلاقات الثنائية الأخوية بين البلدين. كما أشار الرئيس إلى حرص مصر على الدفع قدماً بأطر التعاون الثنائي بين البلدين على شتى الأصعدة، من خلال تفعيل اللجان الثنائية المشتركة، وذلك للانطلاق بالعلاقات الثنائية إلى آفاق أرحب اتساقاً مع عمق أواصر الأخوة بين البلدين والشعبين.

