قلب الأرض يتوقف.. ومصير كارثي يهدد البشر

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زيوريخ- الوكالات: أظهر الباحثون في المعهد الفدرالي السويسري للتكنولوجيا «ETH» في زيورخ في المختبر مدى جودة معدن «بريدغمانيت» الذي ينتشر عند الحدود بين لبّ الأرض والوشاح في توصيل الحرارة مما دفعهم إلى الشك في أن حرارة الأرض قد تتبدد في وقت أقرب مما كان يعتقد سابقا.

ووفقا للبيان الصحافي الذي نشر على الموقع الرسمي للمعهد ذكر الباحثون أن تطور كوكبنا ما هو إلا حكاية برودة، بمعنى أنه قبل 4.5 مليارات سنة سادت درجات الحرارة القصوى على سطح الأرض الفتية التي كانت مغطاة بمحيط عميق من الصهارة. وعلى مدى ملايين السنين، برد سطح الكوكب ليشكل قشرة هشة. ومع ذلك فإن الطاقة الحرارية الهائلة المنبعثة من باطن الأرض تعمل على تحريك العمليات الديناميكية، مثل: الحمل الحراري للوشاح، وحركة الصفائح التكتونية والبراكين، مما يساعد في الحفاظ على الحياة من خلال تثبيت درجات الحرارة العالمية ودورة الكربون. وبالتالي مع استمرارية انخفاض درجة حرارة باطن الأرض بنحو متسارع، سيتحول باطن الأرض السائل إلى كتلة صلبة باردة في النهاية وسيتوقف عندها النشاط الجيولوجي، وربما يحول الأرض إلى صخرة قاحلة، على غرار المريخ أو عطارد.

ووفق تقرير نشر في موقع «ساينس ألرت» فقد حذر فريق دولي من الباحثين من المعهد الفدرالي السويسري للتكنولوجيا ومعهد «كارنيغي» بواشنطن في الولايات المتحدة، وجامعة «بايريوت» في ألمانيا، وجامعة «أوكاياما» في اليابان؛ من أن هذا التحول الكارثي قد يحدث خلال وقت أقرب مما كنا نعتقد سابقا.

وحذرت الدراسة التي نشرت في دورية «إيرث آند بلانيتري ساينس ليترز» من أن تسارع انخفاض درجة حرارة باطن الأرض سيؤثر على تيارات الحمل الحراري في أعماق الأرض، وهذا سينعكس سلبا على المجال المغناطيسي الأرضي الذي يعتبر السبب الرئيسي في ازدهار الحياة وحمايتها على كوكب الأرض. وأوضح الباحثون أن تفسير هذه الظاهرة يكمن في معدن «بريدغمانيت» الموجود على الحدود مابين لبّ الأرض الخارجي من الحديد والنيكل، وبين السائل المنصهر السفلي من الوشاح فوقه. ويلعب هذا العنصر دورا مهما من حيث تأثير سرعة توصيله للحرارة على مدى سرعة تسرب الحرارة من اللب وخروجها إلى الوشاح. وقد سمي هذا المعدن تكريما لبيريسي بريدغمان، الفيزيائي الحاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1946، وذلك نظرا لمساهمته الأساسية في فيزياء الضغط العالي. وعندما يبرد البريدجمانيت فإنه يتحول إلى معدن آخر يسمى «بوست بيروفسكايت» وهو أكثر موصلية للحرارة، مما سيزيد من معدل فقدان الحرارة

وقال البيان الصحافي «ما زلنا لا نعرف ما يكفي عن هذه الأحداث، وبالتالي لسنا قادرين في الوقت الحالي على تحديد وقت حدوثها بدقة».

