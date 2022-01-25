سورية وروسيا تبدآن تسيير دوريات جوية مشتركة فوق الأراضي السورية

عربيات ودوليات

موسكو- الوكالات: نقلت وكالة إنترفاكس للأنباء عن وزارة الدفاع الروسية قولها، أن طائرات عسكرية سورية وروسية نفذت دوريات مشتركة في المجال الجوي على طول الحدود السورية، أمس، وأن البلدين يخططان لتسيير هذه الدوريات بانتظام.

وامتد مسار الدوريات على طول هضبة الجولان، ثم على طول الحدود الجنوبية، حتى نهر الفرات وفوق المناطق الشمالية من الجمهورية العربية السورية. كما نفذت الأطقم عمليات إطلاق صواريخ على أهداف جوية وضربت أهدافًا أرضية في إحدى ساحات التدريب الواقعة وسط البلاد. وضمت المجموعة طائرات مقاتلة ومقاتلات قاذفة وطائرات إنذار مبكر وتحكم.

واستخدم الطيارون الروس في التدريبات المقاتلات «سو-34» و«سو-35 وطائرة «أ-50» للإنذار المبكر، فيما استخدم الطيارون السوريون طائرات «ميغ-23» و«ميغ-29».

وتتواجد قوات روسية على الأراضي السورية منذ عام 2015 حينما تدخلت بناء على طلب الرئيس بشار الأسد.

