«الصحة العالمية»: أوروبا ستنجو من الوباء بحلول مارس

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عواصم- الوكالات: اعتبرت منظمة الصحة العالمية أن أوروبا قد تكون على طريق الخروج من وباء «كوفيد-19» بعد سنتين من ظهور هذا المرض في القارة العجوز حيث يحتمل أن يصيب المتحور «أوميكرون» 60% من السكان بحلول مارس.

وقال مدير الفرع الأوروبي لمنظمة الصحة العالمية هانس كلوغه «من المحتمل أن تكون المنطقة تقترب من نهاية الوباء»، لكنّه حضّ على الحذر من واقع تغيّر الفيروس. وأضاف «حين تهدأ موجة «أوميكرون»، ستكون هناك مناعة جماعية مدى أسابيع وأشهر، إما بفضل اللقاح وإما لأن الناس ستكون لديه مناعة بسبب الإصابة وكذلك تراجع بسبب الموسم». بالتالي تراهن منظمة الصحة العالمية على «فترة هدوء قبل عودة «كوفيد-19» الممكنة قرابة نهاية السنة، لكن ليس بالضرورة عودة الوباء».

وفي جنوب إفريقيا حيث ظهرت أولا هذه المتحورة، لوحظ اتجاه نحو انخفاض عدد الحالات الجديدة في الأسابيع الأربعة الماضية. وبالتفاؤل الحذر نفسه، اعتبر مستشار البيت الأبيض أنطوني فاوتشي الأحد انه يمكن توقع «تغير» الوضع في الولايات المتحدة.

لكن كلوغه أكد «اننا لسنا في مرحلة مرض متوطن». وأوضح «ان يكون المرض متوطنا يعني انه يمكننا توقع ما سيحدث لكن هذا الفيروس أثار مفاجأة أكثر من مرة. علينا بالتالي ان نكون شديدي الحذر» ولاسيما ان «أوميكرون» كان الفيروس المهيمن حتى الآن في الدول التي تتمتع بتغطية لقاحية قوية. والى جانب استمرار المتحور «دلتا» فان متحورات أخرى يمكن أن تظهر.

وأكد تييري بريتون المفوض الأوروبي للسوق الداخلية في حديث مع شبكة تلفزيون «ال سي اي» الفرنسية «سنقاوم بشكل أفضل بكثير بما يشمل المتحورات الجديدة». وأضاف «سنكون مستعدين لتكييف اللقاحات خصوصا تلك المصنعة بتقنية الحمض النووي الريبي المرسال، إذا لزم الأمر» و«مواجهة متحورة قوية».

وفي منطقة أوروبا بحسب تصنيف منظمة الصحة العالمية، والتي تعد 53 دولة بينها دول تقع في آسيا الوسطى، شكلت المتحور «أوميكرون» في 18 يناير 15% من الحالات الجديدة من «كوفيد» أي أعلى بكثير مما كانت عليه في الأسبوع السابق بحسب أرقام منظمة الصحة العالمية.

ومع الارتفاع الكبير في عدد الإصابات أصبح الأمر يتعلق الآن بـ«الإقلال من الاضطراب وحماية الأشخاص المعرضين للخطر» ولم يعد التركيز فقط على الحد من انتقال العدوى كما أضاف كلوغه.

في غضون ذلك اندلعت مواجهات في بروكسل بين الشرطة ومعارضين للقيود المفروضة للحدّ من تفشي «كوفيد-19» والجواز الصحي، أثناء مظاهرة شارك فيها عشرات الآلاف. والسبت خرج الآلاف في كل من فرنسا وألمانيا والسويد، في مظاهرات ضد التطعيم الإجباري والإجراءات الاحترازية الخاصة بمكافحة الوباء.

