آراء

عنوان اليوم عبارة عن اغنية عراقية عنوانها (حرامات) للمطرب (علي صابر) وتقول كلمات الاغنية (حرامات التعب بيــهم - عشت اسنين اداريهم - تالي من بعد عشره - نسوني الله لا ينطيهم - بعد دمعي وقهر قلبــي - اجه غيــري واخذ تعبي - ضاع وللاسف حبي - جنت بعيوني اخليــهم - ضحيت وتعبت الهم - جنت ع الراس شايلــهم - جرحوني وجنت اضحك - خاطر ما ازعلهم - كل هذا انكشف هسه - شبسرعه البشر ينســى - صارت كلمن النغســه - واني مالي حظ بيــهم - راحو الله لا ردهـم - ماشفت الخير من عدهــم - مثل ماهمه اذونــي - كون الله لا يسعدهــم - بعد ما يفيد ما احجــي - منو اليسوى عليــه ابجي - ياهـو التلــزمه مصــلحجي - مدري العالم اشبيهــم - حرامات حرامات) وعقب هالكلمات الي تبين انه الناس اليوم لا تقدر الطيب والمعروف راح انشوف اشلون البعض الأكثر من النواب اليوم هذا واقعهم مع الاهل الكويت.

واهني اقول حرامات على المواطنين الذين طلعوا بالمطر وسط اجواء فيروس كورونا في ال5/12/2020م ووقفوا وطال وقوفهم عشان يختارون من يكون ممثلهم وسط اجراءات احترازية مبالغ فيها نوعا ما ولكنهم طلعوا من بيوتهم على امل التغيير للافضل ولكن حرامات صار التغيير شكلي والواقع نفسه لم يتغير فبات الصياح والصراخ والفعل غاب يعني لا طبنا ولا غدا الشر واستمر الهم للمواطن ومن وصل بات يفكر في مصلحته ومصلحة من حوله!!! والمواطن اخر همه واحد منهم يجمع حتى ينسى فقره ماسح كلامه ووعوده والمهم ولدهم يتعين بالمجلس باستثناء عجيب غريب، والثاني من ما يحك راسه يزيد حسابه وغير الحجي الفاضي ما عنده والصار الصراع نيابي نيابي واهل التفيذ يتطمشون عليهم وبات الحال معروف للمواطنين انه كل منهم يدني النار لقرصه تحت شعار (يا الله ارزقني) وكأن الوصول للكرسي الاخضر بات صكا للغنى بعما كان كرسي للرقابة والتشريع وهم حرامات، وبات الاستجواب سويلة نحر الخصوم للمعازيب الذي يجلسون خلف الاسوار ودماهم تلعب بمسرح العرايس وتقتل الكفاءات وتنحر من الوريد للوريد من اجل مصلحة مبطنة سوف تظهر وتعلن بالمستقبل الذي بات رماديا بالنسبة لاهل الكويت عشان جذي نقول حرامات، وبات مجلسنا مكاناً للصراع وهو صار وستوى مكان للعقل والحكمة والتصحيح المسار هذا بزماناته وبتنا ككويتيين نتحسر على عقود الـ60 والـ70 والـ80 من القرن الماضي عندما كان بالمجلس رجال ترفع الدروازة لاهل الكويت وتعمل من اجل الكويت واهلها دون النظر لمصالحهم وارصدتهم وارصدت اقاربهم من الدرجة الاولى عشان كل هذا اقول حرامات، والمواطن يصرخ ويتوجع من سوء التعليم ومخرجاته والنواب عمك اصمخ لا نسمع ولا نرى ولا نتكلم مو حرامات؟ وبات البلد مو بلدنا لسوء حال التركيبة السكانية وبتنا اقلية في وطنا والربع سلامات لا حول لهم ولا قوة إلا الحجي بـ «تويتر» والتصريحات من خلف البوديوم الذي لا يتعدى مكانه ولهذا اقول حرامات، وصارت انا المواطن ما لي حظ بينهم راحو الله لا يردهم لانهم خلوني آخر همهم وبات الغريب هو سيد المكان والموقف وهو المسموع وهو المطاع ولذا اقولها حرامات وقول فعلا ما شفت الخير منهم ولكن خيري كمواطن عليهم بجلوسهم على كرسي فيه من السحر الشيء العجيب، ولكن حرامات علينا احنا المواطنين الي اخترناهم واقول لنفسي ولأهل الكويت واقعنا ينطبق عليه المثل الكويتي العتيج الذي يقول (خبز خبزتيه يا الرفله أكليه) وحرامات عليك يا وطن وحرمات عليك يا مواطن.

وبالأخير اقول ربي يفكنا ويخلصنا من الذي نحن فيه وينصلح الحال ونعود كما كنا الكويت للكويتيين ونقول راح زمن الحرامات ورجعنا لزمن الرخاء ويرد مجسلنا مجلس عمل ورقابة وتشريع كما كان، والآن نذكر كلمة أبو الاستقلال رحمه الله وجعل الجنة مثواه في اول جلسة لمجلس الامة الكويتي (تهدى الأمور لأهل الرأي ان صلحت وان تولت فبالأشرار تنقاد لا يصلح الناس فوضى لاسراة لهم ولا سراة إذا جهالهم سادوا) والسؤال هنا هل نحن في زمن الجهلاء؟ والحين ما بقى عندي كلام إلا الدعاء لله سبحانه وتعالى ان يحفظ الكويت وأميرها وشعبها من كل شر وان ينتهي زمن الحرامات، ولا يصح إلا الصحيح.

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? مواطن خبل يسأل: شنو وضع المستقبل لنا بظل السلطتين؟ الجواب رمادي يميل للسواد ولكن دوام الحال من المحال والواقع بلاليط، وأنت متى راح تعقل يا مواطن.

