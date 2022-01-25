تعال.. أحكي لك عن العزلة!

آراء

«إن الموتى والحمقى هم فقط الذين لا يغيّرون من آرائهم»

أرنست هيمنجواي

لم أجد في نفسي حرجاً من سبر أحاديث النفس، أنت ترى ذاتك بعيدة عن الناس، كدودة قزّ تحاول أن تخرج من شرنقتها، بتجسيدٍ آخر مختلف عما سبق، جسد يرتعش ليُخرج الأفكار. تسبر غور نفسك كي تعرفها حق المعرفة.

أُشيح بوجهي إلى النافذة في محاولة لكسر جدار الوحدة، ورياح الشتاء تهب مؤذنة بالجلوس في الدور، وملازمة البيوت، وما لبثتُ أن جزعت رغم الجذل الذي أصابني لبرهة، كون الهدوء أدعى للتأمّل في الوحدة من الإزعاج والضجة، حين صار الانفراد أسكن للفؤاد، في العالم الداخلي الصغير الذي نغيب عنه ولا نلتفت إليه.

في زحمة البشر يحكمك ويُسيطر عليك العقل الجمعي، وبالانفراد أنت عالم لوحدك، ترى الأشياء بوضوح وسطوع دون رتوش أو زيف أو خداع.

بالخروج عن نفسك تعود إلى ذكريات الصبا.. وخصوبة الخيال

بعد أيّام قضيتها لوحدي.. أرنو إلى النافذة فأتذكر قول قائل:

«إن الذي أوجد النوافذ لم يكن صانعاً، بل عاشقاً».

رجعٌ وترجيعٌ وتشريحٌ للأفكار.. وتحدو بي الذكريات.

ما هي حالتي تُرى وقد اتّخذت من العزلة رفقة في الغدوّ والرواح؟

لا يفتأ المرء يشكو الضجر والملل، وقد طوّقتنا التكنولوجيا من كلّ حدب وصوب.. وكأني بك تشاهد العالم عبر كفّك الصغيرة.. وبضغطة زرّ!

فهل أنت في عزلة فعلاً؟ أم إنّك مسجونٌ في هذه العالم الافتراضيّ؟

كلّما كبرنا يكثُر ثراء الأصدقاء في هذا العالم الافتراضي، ويقلّ في العالم الحقيقي، وهذه مفارقة عجيبة!

فمهما التفت يمنة ويسرة رأيتُ الناس ناكسي رؤوسهم قبل الهاتف النقال بهذا العالم العجيب الغريب، تذكرت تلك الصورة التي رسمها فنان، حيث رجل مشدود من تلابيبه من كلّ مكان، يدٌ تجرّه صوب تويتر، وأخرى تسحبه وعليها إنستغرام، وثالثة عليها سناب شات، وأخرى فيس بوك وواتس أب ويوتيوب وتيك توك..

إنسان مسحوب من كلّ طرف، ممزّق شرّ تمزيق، محاط بالتافهين، الكاذبين، الأفّاقين، النمّامين ومن يبحثون عن الإثارة لا الإنارة، وعن الفضيحة لا النصيحة!

وكلّ ذلك من أجل زيادة عدد المتابعين والمريدين.

قال الفيلسوف نيتشه: «تبحث عن مريدين لك؟ فتّش إذن عن الأصفار!».

في استطلاع جدير بالتأمل وحقيق بالدرس حينما خُير اثنان بين سفرة لمدة اسبوع بصحبة صديق مفضل، أو صحبة هاتفه النقال، فجاءت الكارثة بأنهم استبدلوا الذي هو ادنى بالذي هو خير!

فهل نضرب عنها صفحاً وننقطع عن هذا العالم ونعود لأنفسنا؟!، أم هل بمقدورنا أن نبتعد عن هذه الوسائط وتلك الشباك التي افترستنا ردحاً من الزمن؟ حيث أنك محاط بمجموعة طحالب.. يزكم يريحها!

ولتكن لك القوة بأن تقاوم هذا العالم بالصوم عنه، لساعات يومياً على الأقل.

أو ان تجرب ما جربته بالخروج دون هاتف نقال.. كي ترى رأي العين حقيقة الوجود الذي غاب عنك..

هذا هو ما أوصلتنا له التكنولوجيا من غربة عن النفس والوجود ورؤية الحياة.

لقد حار الناس في كيفية شغل وقت الفراغ، وفي تلك العزلة التي جلسوها -جبراً لا اختياراً- فهاجوا وماجوا، بعد كورونا ولا يعلمون أنهم مغبونون على نعمة العزلة والفراغ تلك، فقد قال رسول الله ?: «نِعمَتانِ مغبونٌ فيهما كثيرٌ من الناسِ: الصحَّةُ والفراغُ».

وقد طرقَ الناسُ قبلي في إملاء أوقات الفراغ طرائق قدداً، وابتكروا أفكاراً متنوعة وِفق ما لهم من أهواء، غير ما حلّ بي أنا من عبث الأنام والأيّام بعزلتي ووحدتي فقد دونتها في كتابي: «وحيدا في مكان مزدحم»

