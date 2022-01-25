البر متعة ووناسة

آراء

رغم البرودة الشديدة هذه الأيام إلا ان رحلات البر تحتل الوجهة الأولى لقضاء الأوقات الممتعة للشباب خلال موسم الشتاء لممارسة التخييم وهوايات القنص والفروسية وقيادة الدراجات النارية رباعية الدفع في تجربة اجتماعية رياضية ترفيهية فريدة، فضلا عن الاستمتاع بالطبيعة الخلابة بعد ظهور الشجيرات والعشب في الروض جراء موجة الأمطار الأخيرة. ومن الاماكن الاكثر اقبالا في الكويت المنطقة الشمالية وهي الأفضل لرحلات البر لاسيما مع انتشار المساحات الواسعة وزيادة رقعة العُشب في تلك المناطق، والتي تعتبر جزءا متأصلا من ثقافة الشباب يزرعها الأجداد جيلا بعد جيل في الاستمتاع بالبر وقضاء الأوقات الرائعة لتعلم الكثير من المهارات كالمقناص والفروسية والتخييم. ان تفضيل الذهاب إلى رحلات البر جاء في ظل حالة الملل من المجمعات التجارية وكسر الروتين من خلال الاستمتاع بالروض التي تتسم بالأريحية والقدرة على شواء اللحوم والجلوس مع الأهل والأصدقاء، بعيدا عن زحام المدينة. كما أن رحلات البر تطلق العنان للجميع بالتنفيس عن رغباتهم وهواياتهم في الجري واللعب والاستلقاء وأخذ قسط من الراحة وسط المناظر الطبيعية.

لكن للاسف تشهد رحلات البر الكثير من المخالفات أبرزها دهس العُشب وإلقاء المخلفات العضوية بالإضافة إلى التحطيب الجائر، ما يتطلب زيادة اللوحات الإرشادية في المناطق التي تشهد إقبالا من المواطنين والمقيمين للحد من المخالفات ونشر الثقافة التوعوية للجمهور.

إن زيادة إقبال الشباب والعائلات على رحلات البر في الوقت الحالي من العام خاصة في المناطق الشمالية والجنوبية للكويت هدفه الابتعاد عن الازدحام وضوضاء المدينة فضلا عن التسامر مع الشباب وممارسة الرياضات المختلفة والأنشطة الترفيهية بالإضافة إلى تناول الأطعمة الكويتية والشواء دون الاعتماد على أحد بل يقوم الشباب بالطهي والإعداد لكل شيء بأنفسهم.

إن للبر ورحلاته طعما ونكهة استثنائية، إذ تزداد من خلاله العلاقة الأسرية الجميلة، وتبرز الصفات الجميلة لدى الجميع، لأن فيه حياة غير متكلفة أو رسمية، فالرحلات توفر المتعة المطلوبة التي نحتاج إليها في حياتنا لنبدد فيها زخم الأيام العادية، حيث تأخذنا مشاغل الحياة في وتيرة متسارعة ومنهكة، وهو أمر يجعلنا نبحث عن فرصة للقاء عائلي جميل تسود فيه روح الأسرة الواحدة والترابط، في أجواء ممتعة. تستمتع فيها العائلة من لحظة الانطلاق إلى الوصول، حيث تطلق رحلات البر العنان للجميع بالتنفيس عن رغباته وهواياته في الجري واللعب وأخذ قسط من الراحة وسط المناظر الطبيعية الخلابة من رمال.

كما أن جلسة التشاور تفضي إلى إجراءات التنظيم والاستعداد، فتجد كل أفراد الأسرة يتعاونون للقيام بالرحلة على أكمل وجه، حتى الصغير في العائلة تجده بهمة الكبار يساعد كالبقية، وترتسم على وجهه البريء ابتسامة سرور وسعادة، وهو يتحفز للقاء البر، ولا أحد يتأفف من القيام بمهامه من أجل نجاح رحلات البر العائلية، فالكل يد واحدة.

