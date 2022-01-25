دربك خضر.. يا وزير الدفاع

آراء

دربك خضر يا نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع في جلسة التصويت لطرح الثقة، فأغلب النواب حكموا العقل وتمعنوا بردود الوزير وتفنيده لمحاور كل الاستجواب وتعهداته لبعض القضايا التي هي محل اختلاف، وكما رأينا أن هناك من طلب التمعن والتريث لبعض النواب لابداء رأيه، ولكن يبدو أن الامور تتجه لصالح الوزير، وأنا على ثقة بأن الوزير سيعبر جلسة طرح الثقة بأغلبيه مريحة.

ذكرتها واعيدها للمرة الثانية في مقال سابق ذكرت بأنني لا أعرف ولم ألتق بوزير الدفاع، ولكن الامانة المهنية تفرض علي أن اذكرك بشخص كان أداؤه متصفا بالكفاءة والامانة والمساواة في تطبيق القانون رجل وضع مصلحة الكويت واهلها نصب عينيه وهو يستحق الثقة ولايجوز محاربة واقصاء كل من يعمل لأجل الكويت وأهلها ومن يخلص في عمله ويطبق القانون، فالكويت بحاجة إلى أمثال وزير الدفاع خلال المرحلة الحالية والقادمة.

ورأينا أن هناك بعض النواب اتخذوا قرارا بان وزير الدفاع يستحق الثقة والاستمرار في عمله من أجل الكويت وسيتخذون قرارهم بالجلسة من اجل الكويت، وان التاريخ سيدون هذه المواقف وستقيد في مضابط مجلس الامة، حيث يؤكد هؤلاء النواب من خلال مواقفهم أنهم لاينساقون إلى آلة الاعلام وضغط التواصل الاجتماعي وضغط الشارع من البعض بل انساقوا إلى كلمة الحق وانصاف من يستحق الانصاف من اجل الكويت واهلها.

أقولها بصراحه لو سمح الله وغادر وزير الدفاع وابتعد عن المشهد السياسي فستكون الكويت هي الخاسرة، لكننا على ثقة إن شاء الله بأن «درب الوزير خضر» و«سهود ومهود» ياوزير الدفاع وستمنح الثقه لانك تستحقها والشعب معك وانت تستحق.

بالختام ادعو الله ان يحفظ الكويت واميرها وشعبها من كل مكروه وان يزيل عنا وعن العالم باسره هذا الوباء.

