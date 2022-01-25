القرآن الكريم.. معجزة متجدِّدة

آراء

القرآن الكريم الكتاب المنزل من عند الله هو جوهر العقيدة الاسلامية، هذا الكتاب هو كتاب ازلي غير قابل للتغيير من حيث الشكل والمضمون، كتاب حفظه الله في الصدور ووصل الينا كما هو من دون تحريف، لهذا ولأنه ذكر حالات علمية واجتماعية ظهرت في عصرنا الحالي أُعتُبر القرآن معجزة متجَدِّدة، أمّا اليوم ومحاولة لمحو الهوية الاسلامية والقضاء على التمسك بالقرآن وما فيه فلابد من إعطائه صفة الماضي اي انه لم يعد يواكب التطور والحداثة التي تتسم بها دول العالم المتقدم «القرآن كتاب قديم» والعالم يتطور، لذا وحتَّى يثبتوا للعالم أننا دول متقدمة دعوا إلى ان نبتعد عن هذا الكتاب ونناقش امكانية السماح بعملية الاستنساخ والا نعطي هذه العملية صفة التحريم، عندما أعلن الفاتيكان في بيان رسمي ان ولادة طفل مستنسخ تعكس عقلية قاسية خالية من اي اعتبار اخلاقي وانساني، لم يتهم دينه بالرجعية والتخلف وايضا عندما حذر معهد روزلين في ادنبرا باسكتلندا من مخاطر استنساخ كائن بشري، وانتقد الناطق باسم المعهد د. هاري غريفين هذه التجربة بشدة لم يظهر احد يصف دينهم بانه قديم، اما بالنسبة للمثليين في عام 2017، فكان من المقرر عقد مؤتمر لمجتمع الميم في مدينة شيان في الصين باستخدام مدونة المنظمين كمصدر لها، قامت الشرطة باحتجاز المنظمين وهددتهم، وفي ابريل 2018 قررت سينا ويبو وهي واحدة من اكثر منصات التواصل الاجتماعي شعبية في الصين، حظر جميع القضايا المتعلقة بمجتمع المثلية، ولم ينعت احدهم دينهم بالتخلف والقديم وغير المناسب للحداثة في هذا الزمن، والامثلة كثيرة ان تطرقنا لها نحتاج لايام، خلاصة دعواهم لننشد التطور والحداثة في المجتمع ان نبتعد عن القرآن وان نناقش امكانية ممارسة ما هو محرم فيه لانه قديم «الزنا والاستنساخ والمثلية وتأجير الارحام وبنك الاجنة وتدخل المرأة في جميع الأمور من دون استثناء... الخ» ويجب ان نضيف بجانب ايماننا بالتوارة والانجيل ايضا ان نؤمن بالماسونية والبوذية والفودو وكل الديانات وان نسمح لهم بممارسة طقوسهم ودخولها مجتمعاتنا ولا يمنع ايضا وجود معابد لهم تثقف الطفل في الدين وتعطيه حرية اختيار دينه فالاديان كثيرة ومتعددة في المجتمع، وبهذه الامور وحين نصل الى صورة طبق الاصل واكثر من الفكر الغربي ومجتمعاته هنا فقط نستطيع ان نطلق على أنفسنا دولاً متقدمة وصلت الحداثة المنشودة التي يقف في طريق تحقيقها «الكتاب القديم- القرآن» وليتهم حينئذ يقبلون بنا.

«الله هو الركيزة الأساسية لكل شيء، الركيزة الاساسية للتواصل بين الناس، لضمان ان الحقيقة حقيقة، فإن نسي الله: فإن ركيزة الكون كلها ستنتهي» (عبدالوهاب المسيري)

التقدم الغربي هو ثمرة نهب العالم الثالث والحداثة الغربية لا يمكن فصلها عن عملية النهب هذه (عبدالوهاب المسيري).

بقلم : مريم الخالدي