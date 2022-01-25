راموس افتتح سجله مع سان جرمان

دوليه

سجل الدولي الإسباني سيرخيو راموس أول أهدافه مع باريس سان جرمان ليساهم في فوز فريق العاصمة الكاسح برباعية نظيفة على ضيفه رينس في ختام المرحلة الثانية والعشرين من الدوري الفرنسي ، ليخطو خطوة أخرى نحو استعادة اللقب.

ولم تتغير الامور في مقدمة الترتيب مع ختام المرحلة مع تحقيق الفرق الثلاثة الاولى الانتصارات، ليحافظ سان جرمان على فارق النقاط الـ11 مع نيس الثاني و13 مع مرسيليا الثالث ويبقى على المسار لاستعادة اللقب الذي خسره الموسم الماضي لصالح ليل.

وسجل أهداف سان جرمان الايطالي ماركو فيراتي (43)، راموس (61)، هدف عكسي من البلجيكي ووت فاس (66) واليرتغالي دانيلو بيريرا (74) ليقودوا الفريق الى الفوز الثاني تواليًا في الدوري.

وبدأ النجم الارجنتيني ليونيل ميسي المباراة على مقاعد البدلاء بعد أن عاد الى الفريق للمرة الاولى منذ مشاركته الاخيرة معه أواخر العام الماضي، قبل أن يدخل في الشوط الثاني. فيما شارك كيليان مبابي الذي أثيرت شكوك حيال جهوزيته بعد أن أعلن الفريق الاربعاء إصابته في العضلة المقربة اليسرى، وراموس أساسيين.

وارتدى اللاعبون قمصانًا كتبت عليها أسماؤهم بلغة ماندارين احتفاء برأس السنة الصينية. وافتتح فيراتي التسجيل لفريق المدرب الارجنتيني ماوريسيو بوكيتينو عندما وصلت كرة عرضية من الارجنتيني أنخل دي ماريا الى مواطنه ماورو إيكاردي داخل المنطقة، سددها ارتدت من الدفاع لتصل الى الايطالي فتابعها بيسراه قوية الى يمين الحارس الصربي بيدراغ رايكوفيتش (44).

وسجل راموس أخيرًا أول أهدافه مع فريق العاصمة الفرنسية منذ انتقاله الصيف الماضي من ريال مدريد الاسباني وغيابه عن غالبية المباريات هذا الموسم بسبب الاصابة، عندما تصدى لاعب رينس لرأسية بيريرا لتتهيأ الكرة امام راموس، سددها بداية تصدى لها الحارس ليتابعها في الشباك من المحاولة الثالثة (62). وساهم فيراتي في الهدف الثالث عندما سدد من داخل المنطقة ارتدت عكسية من ووت فاس في مرمى فريقه (67).

وقدم مبابي فاصلا مهاريًا على الرواق الايسر متجاوزًا العديد من اللاعبين ليشق طريقه ويمرر كرة الى فيريرا الذي سددها من داخل المنطقة ارتدت أيضًا من فاس، إلا أن الهدف سجل باسم البرتغالي (75).

واستعاد نيس المركز الثاني من مرسيليا بفوزه الثمين على مضيفه متز 2-0. وانتظر نيس الشوط الثاني لحسم نتيجة المباراة حيث منحه خيفرين تورام، نجل النجم الدولي السابق ليليان، التقدم في الدقيقة 58 بتسديدة بيسراه من مسافة قريبة إثر تمريرة من الجزائري الأصل أمين غويري. وأضاف غويري الهدف الثاني من ركلة جزاء في الدقيقة 86.

وهو الفوز الخامس على التوالي لنيس والثالث عشر هذا الموسم فرفع رصيده إلى 42 نقطة بفارق نقطتين أمام مرسيليا. في المقابل، تجمد رصيد متز عند 19 نقطة في المركز السادس عشر بخسارته الحادية عشرة هذا الموسم. وأوقف بوردو سلسلة من ثلاثة انتصارات تواليًا في الدوري لستراسبورغ الرابع بفوز مثير على ضيفه 4-3 بفضل هاتريك من الكوري الجنوبي أوي-جو هوانغ.

وفشل رين الخامس المتخلف بنقطة عن ستراسبورغ، في الافادة من تعثر منافسه للتقدم عليه في الترتيب، بسقوطه ضد مضيفه كليرمون الخامس عشر 2-1.

وخطف مونبلييه فوزًا قاتلا ضد ضيفه موناكو 3-2 ليرتقي على حسابه الى المركز السادس مع 34 نقطة متقدمًا بنقطة ومركز عن فريق الإمارة. كما فاز نانت التاسع 4-2 على ضيفه لوريان وصيف القاع، وأنجيه الثاني عشر 2-1 على ضيفه تروا السادس عشر بثنائية من ركلتي جزاء لتوما مانياني.

