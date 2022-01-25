بايرن ابتعد في الصدارة

دوليه

ابتعد بايرن ميونيخ حامل اللقب مجدداً بفارق ست نقاط عن غريمه بوروسيا دورتموند بفوز مستحق على مضيفه الجريح هرتا برلين 4-1، فيما واصل وصيفه الموسم الماضي لايبزيغ صحوته بقيادة مدربه الجديد الإيطالي الأصل دومينيكو تيديسكو بتحقيقه الفوز على حساب ضيفه فولفسبورغ 2-0 أول من امس في المرحلة 20 من الدوري الألماني.

وبعد فوز دورتموند على مضيفه هوفنهايم 3-2 السبت، كان بايرن مطالباً بالعودة من العاصمة بانتصاره السادس عشر للموسم من أجل إحباط عزيمة الفريق الأصفر والأسود الذي عاد ليتخلف عن فريق المدرب يوليان ناغلسمان بفارق ست نقاط.

وفي المقابل، تجمد رصيد هرتا عند 22 نقطة في المركز الثالث عشر بفارق ثلاث نقاط عن منطقة الخطر.

ولم يجد العملاق البافاري صعوبة تذكر في تحقيق فوزه الخامس توالياً على هرتا برلين بعدما أنهى الشوط الأول متقدماً بهدفين، الأول في الدقيقة 25 برأسية للفرنسي كورنتان توليسو الذي سبق مارتون دارداي الى الكرة بعد عرضية من مواطنه كينغسلي كومان وحولها برأسه في شباك ألكسندر شفولو، والثاني في الدقيقة 44 لتوماس مولر إثر ركلة حرة نفذها يوزوا كيميتش.

وحصل النادي البافاري على أكثر من فرصة لتعزيز تقدمه، أبرزها لسيرج غنابري الذي فضل التسديد عوضاً عن التمرير للبولندي روبرت ليفاندوفسكي الذي كان في موقع مثالي للتسجيل، فمرت محاولته بجانب القائم (60).

وأتيحت لمولر فرصة مثالية من أجل توجيه الضربة القاضية لنادي العاصمة بعدما وصلته الكرة من غنابري، إلا أنه اصطدم بتألق شفولو (65). لكن شفولو لعب بعدها الدور الرئيس في القضاء على معنويات فريقه حين أخطأ في تمرير الكرة الى زميله المدافع لينوس غيختر، فخطفها لوروا سانيه وأودعها الشباك (74)، ثم أضاف غنابري الرابع في الدقيقة 79 بعد تمريرة من كيميتش. وقلص البديل الهولندي يورغن إيكيلنكامب الفارق لأصحاب الأرض (80).

وبات لايبزيغ ثاني أسرع فريق يصل إلى المئة فوز في الدوري بعد بايرن ميونيخ (100 في 190 للأول وفي 185 للثاني)، وذلك بعدما واصل شق طريقه نحو المقدمة بقيادة مدربه الجديد تيديسكو من خلال الفوز على ضيفه فولفسبورغ 2-0.

وقبل مواجهته الصعبة جداً السبت المقبل في معقل بايرن ميونيخ، رفع لايبزيغ رصيده الى 31 نقطة في المركز السادس بفارق ثلاث نقاط فقط عن المركز الرابع الأخير المؤهل إلى دوري الأبطال والذي يحتله حالياً أونيون برلين.

