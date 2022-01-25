زياش قاد تشلسي إلى الفوز

دوليه

أعاد المغربي حكيم زياش فريقه تشلسي إلى سكة الانتصارات في الدوري الإنكليزي بعد غيابه عنها لأربع مباريات، بفوزه 2-0 على ضيفه توتنهام في «دربي» لندن ضمن منافسات المرحلة 23 أول من امس.

وألحق تشلسي الخسارة الأولى بتوتنهام ضمن منافسات الدوري منذ تولي المدرب الايطالي أنتونيو كونتي المهام في أوائل نوفمبر الفائت. وافتتح زياش المستبعد عن منتخب بلاده الذي يستعد لخوض الدور ثمن النهائي من كأس أمم إفريقيا في الكاميرون لأسباب انضباطية، التسجيل بتسديدة رائعة من خارج المنطقة في الدقيقة 47، فيما أحرز المدافع البرازيلي تياغو سيلفا الثاني (55).

وعانى تشلسي مؤخرًا في الدوري بعد أن فشل في تحقيق أي انتصار في المباريات الأربع الاخيرة، مع خسارة ضد مانشستر سيتي المتصدر وثلاثة تعادلات، آخرها في المرحلة السابقة ضد مضيفه برايتون (1-1). وأدت تلك النتائج إلى خسارته الوصافة لصالح ليفربول وتراجعه الى المركز الثالث، على بعد 10 نقاط من مانشستر سيتي رغم أن الأخير لعب مباراة أقل، ونقطة عن الريدز الذي لديه مباراتان أقل من نظيره اللندني.

وسيغيب تشيلسي عن منافسات البرميرليغ حتى منتصف فبراير بسبب فترة التوقف الشتوية ومن ثم انشغاله في كأس العالم للأندية في الإمارات.

وواصل ليفربول ملاحقته لمانشستر سيتي المتصدر وحقق فوزاً كبيراً خارج ملعبه على كريستال بالاس 3-1. وافتتح فيرجيل فان ديك التسجيل لليفربول في الدقيقة الثامنة قبل أن يضيف أليكس أوكسلايد تشامبرلين الهدف الثاني في الدقيقة 32.

وفي الدقيقة 55 قلص أودسون إدوار الفارق بإحرازه الهدف الأول لكريستال بالاس، وعاد ليفربول للتفوق بفارق هدفين بعد أن سجل فابينيو ثالث أهدافه من ركلة جزاء سجلها في الدقيقة 89. بهذا الفوز رفع ليفربول رصيده إلى 48 نقطة في المركز الثاني بينما تجمد كريستال بالاس رصيده عند 24 نقطة في المركز الثالث عشر.

وضمن المرحلة ذاتها تعادل ليستر سيتي مع ضيفه برايتون (1-1). ورفع برايتون رصيده إلى 30 نقطة في المركز التاسع بينما ارتقى ليستر إلى المركز العاشر بعد أن رفع رصيده إلى 26 نقطة. من جانبه أهدر أرسنال فرصة حقيقية للعودة للمركز الرابع بعد أن سقط في فخ التعادل على أرضه بدون أهداف أمام بيرنلي. ورفع أرسنال رصيده إلى 36 نقطة في المركز السابع بينما استمر بيرنلي في المركز الأخير برصيد 12 نقطة فقط.

