ميليتاو أنقذ ريال من الهزيمة

دوليه

أنقذ البرازيلي إيدر ميليتاو فريقه ريال مدريد المتصدر من هزيمة تاريخية في معقله على يد إلتشي، وذلك بإدراكه التعادل 2-2 في الوقت القاتل أول من امس في المرحلة 22 من الدوري الإسباني الذي شهد فوزاً قاتلاً لبرشلونة.

وبعدما تجاوز منافسه المتواضع بصعوبة بالغة بالفوز عليه 2-1 الخميس بعد التمديد في ثمن نهائي مسابقة الكأس بعدما كان متخلفاً، بدا ريال أول من امس في طريقه لتلقي هزيمة أولى له على الإطلاق على صعيد الدوري في معقله أمام إلتشي بعد تخلفه بهدفين نظيفين.

لكن الكرواتي لوكا مودريتش قلص الفارق في الدقيقة 82 من ركلة جزاء، قبل أن يجنب ميليتاو فريق المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي هزيمته الثانية في آخر ثلاث مراحل بإدراكه التعادل في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع.

وبتجنبه الهزيمة الثالثة للموسم والأولى في الدوري أمام إلتشي منذ 1978 حين سقط في ملعب الأخير، أبقى ريال على فارق النقاط الأربع الذي يفصله عن إشبيلية الثاني المتعادل السبت مع سلتا فيغو بالنتيجة ذاتها.ورغم إهدار نقطتين، كان أنشيلوتي راضياً عما شاهده من فريقه بالقول «كانت الخسارة محسومة... نجاحنا في تجنب الهزيمة يلخص تماماً ما بإمكان الفريق أن يحققه. لكن يجب أيضاً أن نتعلم. تلقينا هدفين كان بالإمكان تجنبهما...».

ورأى أنه «بإمكاننا أن نكون أكثر دقة في فرصنا. لا يمكننا الاكتفاء بهذا التعادل. الآن، هناك فترة راحة (حتى الثالث من الشهر المقبل حين يتواجه ريال مع أتلتيك بلباو في ربع نهائي الكأس ثم بعدها بثلاثة أيام مع غرناطة في الدوري)، وما زلنا في موقع جيد ضمن جميع المسابقات».

وحصل ريال على فرصة ذهبية لوضع الكرة في شباك باديا عندما احتسب له الحكم ركلة جزاء إثر خطأ في المنطقة المحرمة من الكولومبي هيليبلتون بالاسيوس على فينيسيوس جونيور، لكن بنزيمة أخفق تماماً بتسديده الكرة خارج الخشبات الثلاث (33). ودفع ريال ثمن هذه الفرصة عندما فاجأة إلتشي بهدف التقدم في الدقيقة 42 بكرة رأسية من الأرجنتيني لوكاس بوي بعد عرضية من البديل فيدل تشافيس.

واعتقد ريال انه حصل على ركلة جزاء في بداية الشوط الثاني بعد خطأ من بالاسيوس على البلجيكي إدين هازار، لكن الحكم عاد عن قراره بعد الاحتكام الى «في أيه آر» (52)، ثم تعرض النادي الملكي لضربة قاسية بإصابة بنزيمة في الفخذ، لتنتهي أمسية الفرنسي الذي لم يسبق له أن أهدر ركلة جزاء في الدوري الإسباني، تاركاً مكانه للصربي لوكا يوفيتش (58).

وحاول فريق أنشيلوتي جاهداً في الدقائق الأخيرة لتجنب هذا السيناريو عبر فينيسيوس جونيور بعد تمريرة من هازار (71)، وميليتاو بعد تمريرة من مواطنه (75)، لكن من دون نجاح.

واكتملت الصدمة حين أضاف إلتشي هدفه الثاني عبر بيري ميا بعد تمريرة متقنة من بوي (76)، ليسجل الضيوف هدفين من أصل ثلاث محاولات فقط بين الخشبات الثلاث.

وعادت الحياة الى النادي الملكي عندما أهداه ميا ركلة جزاء بلمسه الكرة في المنطقة المحرمة، فانبرى لها مودريتش وترجمها بنجاح (82)، مسجلاً هدفه الأول في الدوري هذا الموسم. وعندما كانت المباراة تلفظ أنفاسها الأخيرة، خطف ميليتاو التعادل بكرة رأسية بعد عرضية من فينيسيوس جونيور (2+90)، مجنباً فريقه هزيمة محرجة جداً.

وبعد تعادل في المرحلة الماضية مع غرناطة (1-1) وخروج من ثمن نهائي مسابقة الكأس على يد بلباو 2-3 بعد التمديد، استعاد برشلونة والمدرب تشافي هرنانديز نغمة الانتصارات بفضل هدف قاتل سجله الهولندي فرنكي دي يونغ في الدقيقة 87 بعد تمريرة من الوافد الجديد فيران توريس، ليقود النادي الكاتالوني الى الفوز على مضيفه ألافيس 1-0. وبات برشلونة بانتصاره التاسع للموسم خامساً بفارق نقطة خلف أتلتيكو مدريد الرابع ومثلها أمام ريال سوسييداد الذي، وبعدما حقق في مباراته الماضية فوزه الأول في سبع مراحل، عاد الى إهدار النقاط بتعادله على أرضه مع خيتافي من دون أهداف.

