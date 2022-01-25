دوليه

بات منتخب بوركينا فاسو أول الواصلين إلى ربع نهائي كأس أمم أفريقيا «الكاميرون 2021»، بتجاوزه عقبة منتخب الغابون بعد مباراة ماراثونية حُسمت بركلات الترجيح 7-6 بعد التعادل في الوقتين الأصلي والإضافي 1-1 أول من امس ليمبي.

وأضاعت الغابون 3 ركلات ترجيح مقابل اثنتين لبوركينا فاسو. وسجل منتخب بوركينا فاسو أولاً عبر لاعب آستون فيلا الإنكليزي بيرتراند تراوري في الدقيقة 28، بعدما أضاع اللاعب نفسه ركلة الجزاء في الدقيقة 18. لكن منتخب الغابون أدرك التعادل في وقت متأخر من عمر المباراة، عبر لاعب بوركينا فاسو بالخطأ في مرمى منتخبه أداما غيرا، في الدقيقة 90+1. وبقيت نتيجة التعادل 1-1 في الشوطين الإضافيين ليحتكم الفريقان إلى ركلات الترجيح التي نفذ فيها كل منتخب 9 ركلات.

