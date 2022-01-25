المغرب لتجاوز مالاوي

دوليه

يستعد منتخب المغرب لمواجهة مالاوي، اليوم، على ملعب أحمد أهيدغو، في ثمن نهائي كأس الأمم الأفريقية، المقامة حاليًا في الكاميرون. واقتنص المغرب، صدارة المجموعة الثالثة، برصيد 7 نقاط، بعد فوزه على غانا وجزر القمر والتعادل مع الغابون. أما مالاوي فقد احتل المركز الثالث في المجموعة الثانية برصيد 4 نقاط، بعد خسارته أمام غينيا وفوزه على زيمبابوي وتعادله مع السنغال. ويبحث منتخب المغرب عن تتويجه الثاني باللقب القاري، بعدما حصد لقب الكان في نسخة 1976، التي أقيمت في إثيوبيا.

وتقابل المنتخبان في 10 مناسبات، بواقع 6 انتصارات للأسود وهزيمة وحيدة، و3 تعادلات. ويشكو منتخب المغرب من غياب فيصل فجر، بسبب إصابته بفيروس كورونا، بينما عاد الحارس ياسين بونو للتدريبات بعد تعافيه. وسيكون نجم الأسود، أشرف حكيمي، جاهزًا للمباراة، رغم غيابه عن المران الأخير، حيث اكتفى بالتدرب في صالة تقوية العضلات.في المقابل، يعتمد منتخب مالاوي على قوته الهجومية الضاربة، بوجود غابادينهو مهانغو مهاجم أورلاندو بيراتس. ويتسلح منتخب مالاوي بالحماس والعزيمة لمقارعة الأسود ومواصلة مغامرته في البطولة الأفريقية.

