مدفيديف إلى ربع النهائي

دوليه

خسر الروسي دانييل مدفيديف، المصنف ثانياً عالمياً، مجموعته الأولى في بطولة أستراليا المفتوحة، أولى البطولات الأربع الكبرى في التنس، لكنه بلغ الدور ربع النهائي أول من امس بفوز صعب على الأميركي مكسيم كريسي 6-2 و7-6 (7-4) و6-7 (4-7) و7-5.

وقال مدفيديف، المرشّح القوي لاحراز اللقب، بعد معركة دامت 3 ساعات و30 دقيقة «بدءاً من المجموعة الأولى التي كسبتها بسهولة، ازدادت الأمور صعوبة. مباراة جهنمية!». ويعاني وصيف النسخة الماضية في ملبورن، فاحتاج مثلاً في الدور الثاني إلى ساعتين و58 دقيقة لتخطي النجم الأسترالي نيك كيريوس.

وواجه الروسي عقبة بدنية أمام الأميركي المصنف 70 عالمياً، إذ عانى من آلام في الجزء العلوي من ساقه اليمنى «كانت المباراة طويلة، لكن حتى إذا كنت متألماً يمكنني خوض المباراة (التالية) بعد تناول مضاد للألم».

وبحال تتويجه في ملبورن، سيصبح مدفيديف أول لاعب منذ 1968 يحرز أول لقبين له في البطولات الكبرى توالياً، وذلك بعد احرازه لقب فلاشينغ ميدوز الأخير.

ويلتقي مدفيديف في ربع النهائي الكندي فيليكس-أوجيه-ألياسيم التاسع عالمياً والذي تخطى عقبة العملاق الكرواتي المخضرم مارين تشيليتش 2-6 و7-6 (9-7) و6-2 و7-6 (7-4) في ثلاث ساعات و35 دقيقة.

وقال أوجيه-ألياسيم (21 عاما) «خسرت ثلاث مرات أمام مارين، هذه هي المرة الأولى التي أهزمه. إنه بطل وقد أخبرته في النهاية! لذا الفوز، وبهذه الطريقة، يجعلني سعيدًا حقًا».

وأضاف الكندي الساعي إلى نصف النهائي الثاني توالياً في الغراند سلام بعد فلاشينغ ميدوز الصيف الماضي «الشوط الفاصل في المجموعة الثانية كان حاسماً، لأنني لو تخلّفت بمجموعتين نظيفتين كانت الأمور ستختلف. أدركت التعادل وتحسّنت بشكل أفضل انطلاقا من المجموعة الثالثة».

