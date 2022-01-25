ميامي تفوق على ليكرز

دوليه

انتزع ميامي هيت صدارة المنطقة الشرقية بفوزه على ضيفه لوس أنجليس ليكرز 113-107 مستغلا الخسارتين المفاجئتين لبروكلين نتس وشيكاغو بولز أمام مضيفيهما مينيسوتا تمبروولفز 125-136 واورلاندو ماجيك 95-114 تواليا، أول من امس في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.

وقاد جايسون تاتوم فريقه بوسطن سلتيكس الى الفوز على مضيفه واشنطن ويزاردز 116-87 بتسجيله 51 نقطة، فيما واصل غولدن ستايت ووريرز صحوته بفوز صعب على ضيفه يوتا جاز 94-92. و على ملعب «إف تي إكس أرينا» في ميامي وأمام 19973 متفرجا، ضرب ميامي هيت بقوة في الربع الاول وكسبه بفارق 14 نقطة (39-25) وسعه الى 17 نقطة في نهاية الشوط الاول بعدما كسب الربع الثاني 30-27، ثم الى 19 نقطة عقب الربع الثالث (20-18). وانتفض ليكرز في الربع الاخير (37-24) بفضل تألق «الملك» ليبرون جيمس وراسل وستبروك ونجح في تقليص الفارق إلى أربع نقاط قبل دقيقة واحدة من نهاية المباراة، لكن هيت الذي خاض اللقاء في غياب كايل لاوري وتايلر هيرو، تمكن من تأمين فوزه بفارق ست نقاط. وفرض جيمي باتلر نفسه نجما في صفوف هيت بتحقيقه «تريبل دابل» حيث سجل 20 نقطة مع 12 تمريرة حاسمة و10 متابعات، فيما كان زميله دنكن روبينسون أفضل مسجل في صفوف الفريق برصيد 25 نقطة.وعلى ملعب «تارغيت سنتر» وأمام 16475 متفرجا، أوقف مينيسوتا تمبروولفز صحوة بروكلين نتس وألحق به الخسارة الـ17 هذا الموسم والأولى بعد فوزين متتالين عندما تغلب عليه 136-125. وفي الثالثة على ملعب «أمواي سنتر» وامام 18846 متفرجا، مني شيكاغو بولز بخسارته الثانية تواليا عندما سقط أمام أورلاندو ماجيك 95-114 رغم 41 نقطة لنجمه ديمار ديروزان. وتراجع بولز الى المركز الثالث أمام فيلادلفيا سفنتي سيكسرز الفائز على مضيفه سان أنتونيو سبيرز 115-109 بفضل 38 نقطة و12 متابعة للكاميروني جويل إمبيد. وفي المنطقة الغربية، واصل ووريرز صحوته وحقق فوزه الثاني تواليا والـ34 هذا الموسم عندما تغلب بصعوبة على ضيفه يوتا جاز 94-92.

