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دوليه

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مصطفى فتحي إلى التعاون


أتم التعاون السعودي رسميا إجراءات ضم مصطفى فتحي لاعب الزمالك المصري بعقد مدته عامين ونصف مع إمكانية التمديد لعام إضافي مقابل مليون دولار.
وكان مسؤولو التعاون قد تراجعوا عن ضم مصطفى بعد إفصاح مسؤولي الزمالك عن القيمة المالية للصفقة والتي بلغت مليون دولار فضلا عن رغبة الإدارة البيضاء في الحصول على القيمة دفعة واحدة.
ورفض مصطفى العودة لتدريبات الزمالك وتواصل مع مسؤولي الناديين ونجح في تقريب وجهات النظر ليتم إتمام الصفقة رسميا.
وكان مصطفى فتحي رفض تجديد عقده مع الزمالك والذي ينتهي بنهاية الموسم الحالي مؤكدا رغبته الرحيل للدوري السعودي.
واشترط الزمالك وضع بند في العقد يمنع مصطفى من العودة لأي ناد مصري غير الزمالك خوفا من انتقال اللاعب إلى الأهلي.


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