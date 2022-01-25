العربي والساحل أمام الشباب وبرقان في «كأس الاتحاد»

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تشهد مسابقة كأس الاتحاد التنشيطية اليوم مباراتين ضمن الجولة الخامسة للمجموعة الأولى، فيلعب الساحل مع برقان في الساعة الـ05:50 مساءً على ملعب التضامن، والعربي مع الشباب في الساعة الـ07:20 مساءً على ستاد ثامر. ويتصدر العربي المجموعة برصيد 7 نقاط بفارق الأهداف عن كاظمة الذي يغيب هذه الجولة، ويأتي برقان ثالثاً برصيد 5 نقاط، والشباب رابعاً برصيد 3 نقاط، بينما يتذيل الساحل جدول الترتيب بلا رصيد. وتقام البطولة التنشيطية خلال فترة التوقف الدولي، وتستغلها الفرق عادة لتجربة اللاعبين الذين لا يشاركون بشكل أساسي، أو العائدين من الإصابة.

