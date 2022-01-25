loader

محلية

تصغير الخطتكبير الخط العودة أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع PdfPdf

العربي والساحل أمام الشباب وبرقان في «كأس الاتحاد»


تشهد مسابقة كأس الاتحاد التنشيطية اليوم مباراتين ضمن الجولة الخامسة للمجموعة الأولى، فيلعب الساحل مع برقان في الساعة الـ05:50 مساءً على ملعب التضامن، والعربي مع الشباب في الساعة الـ07:20 مساءً على ستاد ثامر. ويتصدر العربي المجموعة برصيد 7 نقاط بفارق الأهداف عن كاظمة الذي يغيب هذه الجولة، ويأتي برقان ثالثاً برصيد 5 نقاط، والشباب رابعاً برصيد 3 نقاط، بينما يتذيل الساحل جدول الترتيب بلا رصيد. وتقام البطولة التنشيطية خلال فترة التوقف الدولي، وتستغلها الفرق عادة لتجربة اللاعبين الذين لا يشاركون بشكل أساسي، أو العائدين من الإصابة.


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

أسماء المقبولين بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي و التدريب

مواقيت الصلاة في الكويت

كتّاب اليوم
المزيد
© 2018 ، حقوق الطبع والنشر Bk50. كل الحقوق محفوظة