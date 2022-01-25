خسارة «أزرق اليد» أمام إيران

محلية

خسر المنتخب الوطني لكرة اليد، امام نظيره الايراني بفارق هدف واحد 26-27 (الشوط الأول 11-11) في الثواني الاخيرة من عمر المباراة التي جمعتهما أمس ضمن منافسات المجموعة الثانية من الدور الرئيسي للبطولة الآسيوية الـ20 والمقامة حاليا في مدينة الدمام السعودية، والمؤدية إلى نهائيات كأس العالم (السويد – بولندا 2023)، ليفقد بذلك الأزرق فرصة التأهل الى المربع الذهبي من البطولة القارية.

والهزيمة هي الثانية لـ«الأزرق» في هذا الدور بعد خسارته أمام البحرين 15 -29، فيما سيلعب آخر مبارياته بالمجموعة غدا امام العراق وهو لقاء مصيري اذ يحتاج المنتخب للفوز ليحتل المركز الثالث بالمجموعة ويلعب مع ثالث المجموعة الاولى لتحديد صاحب المركز الخامس المؤهل الى المونديال.

وقدم لاعبو الازرق مستوى مميزاً امام المنافس الايراني منذ بداية اللقاء، وتبادل التقدم مع المنتخب الإيراني حتى نهاية الشوط الأول الذي انتهى بالتعادل 11 -11. وفي الشوط الثاني ظهر لاعبو الأزرق بصورة أفضل من خلال الاختراق والتسجيل من الاطراف او من الخط الخلفي او من خط الدائرة، حيث تألق محمد عامر وسجل العديد من الأهداف التي منحت الازرق التقدم بفارق هدفين، الا ان مدرب المنتخب السلوفيني بوريس دينيتش لم يتعامل مع الدقائق الاخيرة باحترافية الى ان وصلت النتيجة الى التعادل 26-26 في آخر ثواني التي شهدت هدفاً حاسماً للمنتخب الايراني.

