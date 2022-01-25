«كورونا» يضرب الأصفر

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ارتفع عدد المصابين بفيروس كورونا في نادي القادسية، بعد أن أظهرت المسحات التي أجراها الفريق إصابة 8 لاعبين، هم: صالح الشيخ، وخالد إبراهيم، وفهد الأنصاري، ومحمد الربيع، ومحمد خليل، والجامايكي روماريو وليامز، والعراقي علي فايز، والألباني لورانس تراشي، بالإضافة إلى المدرب الجزائري خير الدين مضوي، ومدرب الحراس جاكوب سانز، والمدرب المساعد جنك أوزكان. وكان الثلاثي وليامز والشيخ وخالد إبراهيم بالإضافة إلى قائد الفريق بدر المطوع غابوا عن مواجهة السالمية في كأس ولي العهد بسبب اصابتهم بالفيروس.

وسينضم المطوع إلى تدريبات الأزرق استعداداً لمواجهة منتخب ليبيا الودية، فور انتهاء فترة الحجر الصحي، فيما سيغيب بقية اللاعبين عن مباراة الأصفر مع الفحيحيل غداً الأربعاء في بطولة كأس الاتحاد التنشيطية. ويحتل القادسية المركز الثاني برصيد 6 نقاط، بفارق 3 نقاط عن النصر المتصدر.

