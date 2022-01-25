القادسية ثأر من الجهراء في «السلة»

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ثأر القادسية من الجهراء وهزمه 95-78 في اللقاء الذي جمعهما أول من امس في انطلاق القسم الثاني من الدوري الممتاز لكرة السلة، كما تغلب الكويت على القرين 88-76، وكاظمة على برقان 121-85.

وواصل كاظمة صدارته لترتيب الفرق برصيد 12 نقطة، يأتي بعده الكويت 11 نقطة، ثم الجهراء 9 نقاط، يليه القادسية 8 نقاط، وبرقان والقرين 7 نقاط لكل منهما.

وفي المباراة الأولى نجح مدرب القادسية الأميركي جيوفاني ريفيرا ومواطناه اللاعبان أيزيا رايت وأنتوني يونغ بتحقيق بداية ناجحة مع الأصفر عبر قيادته الى تقديم عرض قوي وتحقيق انتصار مهم على الجهراء سيمنح الفريق دافعا لمواصلة تألقه والدخول بجدية الى دائرة المنافسة.

وجاءت المباراة قوية ومتقاربة منذ البداية حيث ظهرت رغبة القادسية في تحقيق الثأر من خصمه الذي هزمه في القسم الاول، وتمكن الاصفر من انهاء الربع الاول 18-16.

وحاول الجهراء العودة الى اللقاء في الربع الثاني وتمكن من تقليص الفارق عبر تميز محترفيه اللبناني وائل عرقجي والتونسي صالح الماجري، إلا أن القادسية تمسك بتقدمه بفضل تميز قائده عبدالعزيز الحميدي ومحترفه الاميركي انتوني يونغ لينهي الربع الثاني 39-35. وازداد الاثارة في الربع الثالث بعد تقارب النتيجة بين الطرفين، وظهرت العصبية على اداء اللاعبين ما ادى الى احتكاك يونغ مع عرقجي ليستبعد حكام اللقاء الاول من الملعب وسط احتجاج لاعبي القادسية الذين تمكنوا من المحافظة على تقدمهم في نهاية الربع 69-61.

وظهر تصميم القادسية بصورة واضحة في الربع الاخير الذي قدم به الاصفر اداء مميزا بقيادة الحميدي والاميركي الآخر ايزياه ومحمد اشكناني ومحسن مرتضى لينهي اللقاء لصالحه 95-78. وفي المباراة الثانية لم يكن انتصار الكويت سهلا اذا عانى الابيض كثيرا من ندية وتصميم القرين، قبل ان ترجح خبرة الكويت كفته بالفوز 88-76.

وفي اللقاء الاخير لم يجد البرتقالي صعوبة في دك سلة برقان بـ 121 نقطة مقابل 85 محققا انتصاره السادسة على التوالي ومحافظًا على صدارة البطولة.

