جوائز قيمة في الجولة الثانية للزوارق السريعة

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وجهت لجنة الزوارق السريعة والويك بورد في النادي البحري الدعوة لمتسابقي الزوارق السريعة (البروكلاس والنزهة) من المواطنين للاشتراك في سباق الجولة الثانية من بطولة الكويت للزوارق السريعة للموسم الحالي والذي سيقام يوم الجمعة المقبل. وذكر رئيس اللجنة علي الشمالي أن من أبرز التعديلات التي طرأت على الشروط السماح باستخدام مكائن فورستروك (4STROKE) للزوارق بصفتها صديقة البيئة وبما يتوافق مع توجه الاتحاد الدولي منوها بأنه بالإمكان الإطلاع على جميع الشروط على موقع النادي ومضيفا أنه تم تخصيص جوائز مالية كبيرة للفائزين حيث سيحصل الأول في فئة البروكلاس على 2500 دينار والثاني 1750 والثالث 1400 والرابع 1000 والخامس 700 والسادس 500 فيما سيحصل الأول في فئة النزهة على 2000 دينار والثاني 1500 والثالث 1000 والرابع 700 والخامس 400 والسادس 300. وأفاد أن الجولة سيصاحبها مسابقة فن التصوير الفوتوغرافي والتصوير الجوي والدعوة مفتوحة لهواة ومحترفي التصوير للمشاركة في المسابقة التي خصص لها جوائز مالية للمراكز الثلاثة الأولى.

