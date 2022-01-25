الأزرق تدرب

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أجرى الأزرق أمس أول حصصه التدريبية على ملعب عبدالرحمن البكر استعداداً لمواجهتي ليبيا الوديتين يومي 29 يناير الحالي والأول من فبراير المقبل.

وقاد الإسباني كارلوس غونزاليس التدريبات بحضور الـ 24 اللاعبين الذين استدعاهم إلى القائمة، وهم: محمد الهويدي وحمد القلاف وفواز العتيبي ومبارك الفنيني ومهدي دشتي (السالمية)، سليمان عبدالغفور وعلي خلف (العربي)، خالد العجاجي (الفحيحيل)، بدر المطوع وخالد صباح وراشد الدوسري وعيد الرشيدي (القادسية)، حمد الحربي وشبيب الخالدي وناصر فالح ورضا هاني وبندر بروسلي (كاظمة)، ضاري العتيبي وإبراهيم كميل وفهد حمود وطلال الفاضل وعبدالعزيز ناجي وفهد الهاجري وسامي الصانع (الكويت). وغاب المدرب المساعد للأزرق محمد الفيلكاوي لإصابته بفيروس كورونا وخضوعه لفترة الحجر الصحي.

ويخوض المنتخبان المباراتين من أجل تحسين مركزيهما في التصنيف الدولي الصادر من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، حيث يحتل الأزرق المركز 142 في التصنيف، بينما يأتي المنتخب الليبي في المركز 117.

ومن المتوقع ان يدخل اللاعبون التدريبات دون الاضطرار لإجراء المسحات الطبية بعد قيامهم بها مع انديتهم قبل مباريات الدور التمهيدي لمسابقة كأس ولي العهد.

ويحتضن ستاد الصداقة والسلام مباراتي الأزرق مع ضيفه الليبي الذي يصل البلاد غدا الأربعاء بقائمة تضم 21 لاعباً على أن ينضم لهم ثنائي العربي السنوسي الهادي ومحمد صولة.

