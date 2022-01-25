اعتماد 7 ألعاب في «أولمبياد التعليم العالي»

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اعتمدت اللجنة العليا لمنافسات «أولمبياد التعليم العالي الاولى» التي ستنطلق مطلع مارس المقبل برئاسة فيصل المقصيد رئيس الاتحاد الرياضي المدرسي والتعليم العالي، 7 العاب في البطولة وهي كرة قدم عشبي بنين، كرة قدم صالات بنين، كرة قدم صالات بنات، كرة طائرة بنين، كرة طائرة بنات، كرة السلة بنات و لعبة البادل بنين.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الذي عقد بحضور د. احمد عبدالحميد امين عام الاتحاد المدرسي وفهد الخليفة رئيس لجنة التعليم العالي وعضو مجلس الإدارة وممثلي جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب والجامعات الخاصة وقوة الاطفاء العام والشرطة وذلك للإعداد والتنسيق للبطولة.

من جانبه، أكد فيصل المقصيد رئيس اللجنة العليا للأولمبياد الجامعي رئيس الاتحاد ان اللجنة العليا اعتمدت اللائحة التنفيذية للبطولة بجانب تشكيل اللجان العاملة بالإضافة الى حفل الافتتاح الذي سيقام بحضور وزير التربية والتعليم العالي والبحث العلمي، ووزير الاشغال وزير الدولة لشؤون الشباب والهيئة العامة للرياضة بجانب ممثلي وزارات الدولة المختلفة.

واضاف المقصيد: «الاتحاد الرياضي المدرسي والتعليم العالي وضع كل امكانياته لإنجاح تلك البطولة التي تأتي ضمن استراتيجية الاتحاد التي اعلن عنها خلال شهر ديسمبر الماضي بعد انطلاق مشروع «مواهبنا في مدارسنا» بتشكيل مراكز الموهوبين وانطلاق دوري المحافظات للمرحلة المتوسطة». واشار الى ان لجنة التعليم العالي تضع رؤيتها الخاصة بالافتتاح والختام وتتويج الفائزين خلال الاجتماع المقبل، بالإضافة الى اعتماد المشاركين، مضيفا: «طبقا للائحة الاتحاد لن يشارك في المنافسات اللاعبون المسجلون في الاندية والاتحادات المحلية لمنح الفرصة لاكتشاف المواهب».

