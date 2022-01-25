خسارة السند في «ملاكمة غرب آسيا للمحترفين»

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خسر الملاكم عبدالرحمن السند «بالنقاط» في المواجهة التي جمعته مع منافسه الباكستاني المحترف أمير مسعود أول من أمس في بطولة غرب آسيا الأولى لملاكمة للمحترفين، والتي أقيمت في العاصمة الباكستانية إسلام آباد، برعاية المجلس العالمي للملاكمة (WBC).

وأشاد السند بالتنظيم الاحترافي الرفيع لرابطة دوري الملاكمة المحترفين الباكستاني (PPBL)، والمستوى الفني الرفيع الذي شهدته البطولة، بمشاركة ملاكمين من 16 دولة آسيوية، وقال: «راض تماما عن الأداء الذي قدمته، بعد نزال متكافئ مع ملاكم يفوقني خبرة دولية، واستطعت أن أكون الطرف الأفضل في أكثر من جولة، ولكن الحكام كان لهم رأي غير متوقع في احتساب النقاط بنهاية النزال».

وذكر السند أن المشاركة في البطولة الأولى له عادت بإيجابيات عدة وأسهمت بزيادة خبراته المتراكمة، مضيفا: «خطوة أولى وبداية أعدها جيدة في مسيرتي الاحترافية، وسوف أحرص على المشاركة في بطولات دولية عدة لرفع تصنيفي العالمي في ملاكمة المحترفين».

من جانبه، أكد ممثل المجلس العالمي للملاكمة في الكويت ومالك شركة الرعاية الرياضة (KSP) مشعل الفجي أن مشاركة الملاكم السند في البطولة الدولية في باكستان كانت محل إشادة من قبل الكثير من المهتمين برياضة الفن البنيل، مضيفا: «سوف نحرص على دعم ممثل الكويت في عالم الملاكمة الاحترافية، لكل ما من شأنه تطوير قدراته الفنية والبدنية، لتمثيل بلاده بأفضل صورة ممكنة في منافسات ملاكمة المحترفين التي يرعاها المجلس العالمي للملاكمة».

