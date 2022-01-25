سمو نائب الأمير استقبل وزير النفط والكهرباء

أول النهار

استقبل سمو نائب الأمير وولي العهد الشيخ مشعل الأحمد بقصر بيان أمس نائب رئيس مجلس الوزراء وزير النفط وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة الدكتور محمد الفارس.

وبعث صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد ببرقية تعزية إلى الرئيس جايير بولسونارو رئيس جمهورية البرازيل الاتحادية الصديقة عبر فيها سموه -حفظه الله- عن خالص تعازيه وصادق مواساته بوفاة والدته راجيا له ولأسرته جميل الصبر.

وبعث سمو نائب الأمير ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد ببرقية تعزية إلى الرئيس جايير بولسونارو رئيس جمهورية البرازيل الاتحادية الصديقة ضمنها سموه خالص تعازيه وصادق مواساته بوفاة والدته.

وبعث سمو الشيخ صباح الخالد رئيس مجلس الوزراء ببرقية تعزية مماثلة.

