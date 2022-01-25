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أول النهار

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الكويت تدعو المجتمع الدولي لوقف السلوك العدواني لميليشيا الحوثي


أعربت وزارة الخارجية في بيان لها عن إدانة واستنكار دولة الكويت الشديدين للهجمات الإرهابية الجبانة التي شنتها ميليشيا الحوثي للطائرات المسيّرة والصواريخ الباليستية ضد المدنيين والأهداف المدنية في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقتين. وأوضحت أن استمرار استهداف ميليشيا الحوثي المدنيين والمناطق المدنية وإصرارهم على تحدي المجتمع الدولي وانتهاك قواعد القانون الدولي الإنساني وتعمدهم الإضرار بأمن دول المنطقة واستقرارها، يؤكد خطورة سلوك هذه المليشيات، مشدّدة على الحاجة الملحّة لتحرك المجتمع الدولي ولاسيما مجلس الأمن لوضع حد لهذا السلوك العدواني بما يحفظ الأمن والسلم الدوليين.
وأكدت الوزارة وقوف الكويت الكامل إلى جانب شقيقتيها المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة وتأييدها لكل ما يتخذانه من خطوات للحفاظ على أمنهما واستقرارهما.


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