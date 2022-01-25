وزير الخارجية: 193 مواطناً يملكون 1833 عقاراً في البصرة والفاو

أول النهار

كشف وزير الخارجية الشيخ د. أحمد الناصر عن عدد المواطنين الذين تقدموا لوزارة الخارجية لمتابعة املاكهم في العراق، والبالغ عددهم 193 مواطناً لمتابعة 1833 عقاراً في مدينتي البصرة والفاو.

جاء ذلك في رد الوزير على سؤال برلماني تقدم به النائب مهلهل المضف عن عدد الأراضي المملوكة للكويتيين سواء كانت عقارات أو مزارع أو أراضي.

وذكر الوزير أن نص المرسوم الاميري رقم 32 لسنة 1962 بتنظيم وزارة الخارجية نص في المادة الأولى على ان «تتولى وزارة الخارجية تنسيق السياسة الخارجية للدولة وتنفيذها ودراسة الشؤون المتعلقة بها والسهر على علاقات الكويت مع الحكومات الأجنبية والمنظمات الدولية ورعاية مصالح الكويتيين وحمايتهم في الخارج»، ونص في المادة الثانية على ان «تمارس وزارة الخارجية جميع الاعمال التي تتصل بعلاقات الكويت بالدول وعلى الأخص: «رعاية المصالح الكويتية في الخارج واتخاذ الإجراءات لحمايتها في حدود القوانين واللوائح والمعاهدات والعرف الدولي».

وأضاف: وعليه فمن منطلق إيلاء وزارة الخارجية الاهتمام الكامل في كل ما يتعلق بشؤون ومصالح المواطنين الكويتيين في الخارج وتذليل كل العقبات التي تواجههم، فقد قامت الوزارة فيما يتصل بالموضوع محل السؤال: إصدار بيان بتاريخ 25 نوفمبر 2012 تدعو فيه المواطنين الذين يملكون عقارات واراضي في جمهورية العراق إلى مراجعة الوزارة لتقديم كل المستندات التي تثبت ملكيتهم لتلك الأراضي والعقارات بهدف حصرها ودراسة كل المشاكك التي يواجها المواطنين ومناقشتها مع الجانب العراقي.

واستطرد يقول: كما قامت الوزارة إعداد ملفات بشأن تلك الاملاك والبدء في إحالتها الى الجانب العراقي في تاريخ 2013/1/7 والمطالبة بتمكين الكويتيين من حيازة املاكهم والتصرف بها. وعقدت وزارة اجتماع مع الجانب العراقي في تاريخ 2012/3/6 لمناقشة الموضوع، الجانب العراقي بأن أملاك جميع الكويتيين الموثقة في السجل العقاري العراقي موجودة ومحفوظة وسيتم اصدار القرار اللازم بشأنها.

وأضاف وزير الخارجية: نتيجة لما تم الاتفاق عليه وبحثه في الاجتماع المشار إليه، صدر قرار من مجلس الوزراء العراقي رقم (81) المتخذ في الجلسة الاعتيادية الحادية عشرة المنعقدة بتاريخ 2012/3/13 بالموافقة على تمكين الكويتيين من حق التصرف بعقاراتهم وإصدار وثائق الملكية ورفع إشارة «منع التصرف» التي وضعها النظام العراقي السابق على أملاك المواطنين الكويتيين عام 1993، كما صدر من مجلس الوزراء العراقي القرار رقم 171 لسنة 2016 بتاريخ 14 يونيو 2016 بالتأكيد على قرار مجلس الوزراء العراقي رقم 81 لعام 2 المشار اليه في البند السابق.

واستطرد: تتضمن جميع اجتماعات اللجنة العليا الكويتية - العراقية المشتركة التي تعقد برئاسة وزيري خارجية البلدين بندأً اساسياً يتعلق بأملاك المواطنين الكويتيين في جمهورية العراق التي كانت اخرها الدورة السابعة لهذه اللجنة التي عقدت بتاريخ 12 مايو 2019» حيث تم التأكيد خلالها على سرعة انجاز معاملات المواطنين الكويتيين المتعلقة بأملاكهم العقارية داخل العراق والسماح لهم بالتصرف بها. وذكر أن عقدت لجنة المتابعة الكويتية - العراقية عقدت أعمالها بتاريخ 13 سبتمبر، حيث تم خلالها مناقشة كافة التحديات التي التواجه المواطنين الكويتيين في الحصول على التصديقات اللازمة على وثائق التوكيل للتصرف في العقارات وقد أكد الجانب العراقي على اتخاذ كل الخطوات اللازمة لمعالجة هذا الموضوع. كما قامت بالتنسيق مع بعثاتها التمثيلية الثلاث في العراق للعمل على اعتماد الآليات اللازمة لتسجيل وتدقيق المستندات ذات الصلة لمكافحة كل أشكال تزوير التوكيلات وغيرها من الوثائق المتعلقة بأملاك المواطنين الكويتيين في العراق.

وأشار الى أنها تتابع عبر بعثاتها التمثيلية الثلاث في العراق إزالة كافة العوائق التي تواجه المواطنين الكويتيين في تمكينهم من استخراج وثائق الملكية «الطابو»، وذلك بالتواصل مع الجهات العراقية المختصة لبحث تلك العوائق وإيجاد الحلول اللازمة لها. وختم وزير الخارجية رده بقوله يؤكد رؤساء البعثات التمثيلية الثلاث لدولة الكويت بالعراق في جميع لقاءاتهم مع المسؤولين العراقيين على إيلاء موضوع أملاك المواطنين الكويتيين الاهمية اللازمة وإيجاد السبل الكفيلة لتمكينهم من حيازة املاكهم والتصرف بها.

كما تود الوزارة الإفادة بانه بلغ عدد من تقدموا من المواطنين إلى وزارة الخارجية بشأن متابعة أملاكهم في العراق 193 أما عدد العقارات الموجودة في البصرة والفاو 1833 عقاراً المملوكة للمواطنين الذين تقدموا بطلبات لوزارة الخارجية.

