الناصر ونظراؤه في «الأوروبي» بحثوا القضايا الإقليمية والدولية

أول النهار

التقى وزير الخارجية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ الدكتور أحمد الناصر الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي جوسيب بوريل وذلك على عشاء عمل في العاصمة البلجيكية بروكسل. تم خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية التي تجمع الجانبين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات كما تم استعراض عدد من القضايا الإقليمية والدولية. وقد شارك وزير الخارجية الشيخ الدكتور أحمد الناصر كضيف شرف في إفطار عمل مع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي بدعوة من وزير خارجية جمهورية قبرص أيوانيس كاسوليدس في العاصمة البلجيكية بروكسل. جرى خلال اللقاء مع وزراء الخارجية استعراض أواصر العلاقة المتينة والوثيقة التي تجمع الكويت مع الاتحاد الأوروبي ودوله الصديقة كما تم بحث سبل تعزيز وتنمية التعاون والشراكة القائمة بينها في مختلف المجالات وعلى كل المستويات وأطر الارتقاء بها إلى مستويات أوسع وأكثر شمولية. وتبادل الوزراء في حوار تفاعلي وجهات النظر حيال القضايا الإقليمية والدولية الراهنة والتنسيق المشترك حيالها. والتقى وزير الخارجية مع وزير الشؤون الخارجية والأوروبية في جمهورية مالطا الصديقة إيفارست بارتولو وذلك خلال زيارته إلى مدينة بروكسل. وتم خلال اللقاء استعراض أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين وبحث سبل تعزيزها وتوطيدها في كل المجالات وعلى مختلف الصعد ومناقشة آخر التطورات على الصعيدين الإقليمي والدولي. والتقى وزير الخارجية مع وزير خارجية جمهورية سلوفينيا الصديقة الدكتور انزي لوغار وذلك خلال زيارته للعاصمة بروكسل.

