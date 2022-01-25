الجلسات البرلمانية.. للتأجيل «القسري»

الأولى

تزايد عدد الاصابات بفيروس كورونا بين النواب وموظفي الامانة العامة اذ علمت «النهار» بوجود مسحة ايجابية للنائب ناصر الدوسري.

وحيال هذا الوضع توقعت مصادر برلمانية ان تعيد الحكومة طلب تأجيل اجتماعات المجلس لحين الاطمئنان على الوضع الصحي وتراجع منحنى الوباء .

وكان وزير الصحة د.خالد السعيد اعلن امس ان الكويت تمر بموجة عالية غير مسبوقة من جائحة «كورونا» وانه بجهود الكادر الطبي ومن خلال تضافر جهود الجميع والالتزام بالاشتراطات الصحية ستمضي هذه الازمة. وأكد السعيد في تصريح صحافي امس عقب افتتاح مركز الصباحية الغربي ان هذا المنعطف من جائحة «كورونا» يحتاج الى تضافر جهود جميع العاملين في المستشفيات والمراكز الصحية، مشيرا الى تسجيل اكثر من 5000 حالة «كورونا» في يوم واحد .

وقال: بذلك تكون هذه الاعداد قد تخطت اكثر من ضعف الحالات التي كان يتم تسجيلها في السابق لافتا الى ان الطعوم ضد الفيروس متوافرة.

من جانب آخر يعقد مجلس الامة جلسته الخاصة اليوم لزيادة رأسمال بنك الائتمان بـ300 مليون دينار من اجل تلبية طلبات الوحدات السكنية في المدن الجديدة، واصدار اذونات البناء بعد رفض الحكومة مقترحا بزيادة قدرها 750 مليون دينار، تغطى من الاحتياطي العام لصندوق التنمية الاقتصادية العربية.



وتعهد وزير المالية والاقتصاد والاستثمار عبدالوهاب الرشيد بتقديم قرارات خلال جلسة اليوم ستسهم بحل المشكلة الاسكانية.

من جانبه، اعرب مدير عام صندوق التنمية عن الموافقة على اقتراح دعم رأسمال بنك الائتمان بعد تعديله الى 300 مليون دينار.

من ناحيته أكد مدير عام بنك الائتمان صلاح المضف موافقته على الاقتراح الجديد بالزيادة 750 مليونا مع ابقاء النص الخاص بتخصيص 500 مليون من رأسمال البنك لتغطية الاحكام الخاصة بشأن قروض المرأة الكويتية للرعاية السكنية . هذا وقد دخلت جلسة المتقاعدين الخاصة التي من المقرر ان تعقد الخميس القادم في مهب الريح اذ قد يتم تأجيلها بناء على بيان اصدره تجمع حقوق المتقاعدين بعد ان قاموا بزيارات عدة الى نواب الامة في مقدمتهم رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم وطلبوا بعد المشاورات تأجيل عقد الجلسة ثلاثة اسابيع انتظارا لنتائج لجنة تقوم بدراسة توزيع الارباح على المتقاعدين وذلك خوفا من ان تضيع الجلسة الخاصة بحجة عدم الانتهاء من الدراسة.