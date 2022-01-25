لا تهدموا «التاريخ»!

الأولى

قصر العدل ذلك المعلم البارز الذي ارتبط في أذهان الكبار والصغار، رجالا ونساء، بمعاني العدالة والإنصاف، وبنصرة المظلوم والأخذ على يد الظالم، وبكل قيم الحق والمساواة، جاءت اليوم فكرة هدمه وتحويل أرضه إلى مواقف للسيارات! إنها كارثة بكل المقاييس، أن تبدد الأمة -أي أمة- تاريخها، وتهدم تراثها، وتهيل التراب على ملامح سيادتها، وعنوان عدالتها، وعلى رموز مبانيها التي تشهد لها بالعزة والمجد والفخار. إن قصر العدل ليس مجرد بناء على قطعة من أرض الكويت، وليس موقعا جغرافيا متميزا داخل الديرة، ولكنه جزء من التاريخ، جزء من الماضي العريق، وشاهد على الحاضر الزاهر، وعلامة بارزة من علامات القضاء، شهدت أروقته وحجراته كثيرا من القضايا الكبرى وكثيرا من فصول كتاب العدل والإنصاف في الكويت بلد العدل والإنصاف. على هذا الأثر انطلقت في وسائل التواصل الاجتماعي دعوات لحفظ تراث الديرة، وصون ذاكرتها، وكلماتهم تتلخص بالقول: لا تضحوا بقصر العدل كما حدث من قبل مع عدد من معالم الكويت مثل صالة التزلج ومجسم الكرة الارضية في جامعة الشويخ ومجمع الصوابر وغيرها. وأكد 5 أعضاء في المجلس البلدي أن قصر العدل في العاصمة صرح قضائي كبير وفخر للكويت لعراقته ولتصميمه ضمن العناصر المعمارية الإسلامية، مشددين على قيمة المبنى التاريخية داعين للمحافظة عليه لأنه يرمز إلى عراقة القضاء في الكويت.