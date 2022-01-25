«المالية»: 3.1 مليارات دينار العجز المتوقع لموازنة 2022-2023

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أعلنت وزارة المالية عن تقديم مشروع الموازنة العامة للسنة المالية القادمة 2023/2022 إلى مجلس الوزراء الموقر تمهيداً لإصدار مرسوم الإحالة إلى مجلس الأمة للمداولة والإقرار. وتبدأ الموازنة في الأول من أبريل وتنتهي في 31 مارس، وتتضمن إنفاقا رأسماليا يبلغ 2.9 مليار دينار. ومن المقدر أن تسجل الموازنة العامة عجزاً مالياً يبلغ 3.1 مليارات دينار، بانخفاض يبلغ 74.2% عن الموازنة الحالية والتي تنتهي في 31 مارس 2022. وقال وزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار عبدالوهاب الرشيد «قامت المالية بوضع سقف للميزانية لا يتجاوز 22 مليار دينار مع المحافظة على نسبة صحية للإنفاق الرأسمالي لدعم عجلة الاقتصاد الوطني». وقدرت الإيرادات النفطية عند 16.7 مليارا، مما يعكس ارتفاعاً بنسبة 83.4% عن الموازنة الحالية،وقدرت الإيرادات غير النفطية عند 2.1 مليار، وتم تقدير سعر البرميل على أساس 65 دولارا للبرميل كمعدل للسنة.