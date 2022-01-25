الفارس لـ«النهار»: تعيين 600 خريج في «النفط»

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كشف نائب رئيس مجلس الوزراء وزير النفط والكهرباء والماء والطاقة المتجددة

د. محمد الفارس عن ان اعادة هيكلة القطاع النفطي من اهم الأولويات التي يقوم بها القطاع النفطي في الوقت الحالي، موضحاً انه من المتوقع البدء في تنفيذ الخطوات الأولى من خطة اعادة الهيكلة نهاية العام الحالي وبداية العام المقبل، على ان يتم الانتهاء من التنفيذ خلال 2023. (طالع ص7)

وأوضح الفارس في تصريح لـ«النهار» ان عملية اعادة الهيكلة تهدف لزيادة كفاءة عمليات القطاع النفطي والتكامل بين الأنشطة المتشابهة، بالاضافة الى تقنين المصروفات وزيادة الربحية.

وقال ان من بين اهداف اعادة الهيكلة «تطوير العاملين في القطاع النفطي وتوفير فرص جديدة لزيادة كفاءتهم وخبراتهم».

وفيما يتعلق بخطة التوظيف للسنة المالية القادمة، اشار الى ان القطاع النفطي يعتزم سد الشواغر الوظيفية المتاحة في القطاع النفطي من خلال تعيين 600 من حديثي التخرج وذوي الخبرة من حملة الشهادات الجامعية وشهادات الدبلوم.

وقال الفارس جار التنسيق حالياً لتحديد خطة اعلانات توظيف السنة القادمة.