لبنان رسمياً: الرد على المبادرة الكويتية قبل السبت

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بيروت- الوكالات: أعلن لبنان رسميا أنه سيرد على المبادرة الكويتية التي نقلها وزير الخارجية الشيخ الدكتور أحمد الناصر إلى بيروت قبل يوم السبت القادم، مشيرا الى أن الورقة لا تتضمن أي شروط.

وقال وزير الخارجية اللبناني، عبد الله بوحبيب، أمس إن لبنان سيرد على إجراءات بناء الثقة التي قدمتها الكويت، قبل يوم السبت المقبل، الذي تستضيف فيه الكويت اجتماعا وزاريا عربيا... (طالع ص 14)

وأضاف بوحبيب في تصريحات صحافية أن الورقة الكويتية هي للتفاهم حول كيفية تطبيق قرارات الأمم المتحدة الخاصة بلبنان.

وتابع أن المبادرة الكويتية هي ورقة تفاهم لمصلحة لبنان وللمصلحة العربية الكبرى. وتستهدف بناء الثقة بين لبنان ودول الخليج، مشيرا الى ان الورقة التي تتألف من 12 بندا «لا تحمل أي شروط» كما أكد وزير الخارجية اللبناني أن هناك تمنيا كويتيا بأن تقدّم بيروت أجوبة على بنود المبادرة كي تُبحث خلال الاجتماع المقبل لوزراء الخارجية العرب.