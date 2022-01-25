«الستينيون».. يتنفسون

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? كتب عبدالرسول راضي

أعلن وزير العدل وزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للقوى العاملة جمال الجلاوي السماح باصدار اذن العمل للمقيمين من العمالة الوافدة ممن بلغ عمر الستين عاما فما فوق من حملة شهادة المرحلة الثانوية العامة فما دونها وما يعادلها من شهادات.

وأوضح الجلاوي في تصريح صحافي امس ان اصدار اذونات العمل للمقيمين مقابل رسم قدره 250 دينارا شريطة ان يكون العامل مؤمنا عليه بتأمين صحي شامل من احدى شركات التأمين المدرجة بسوق الأوراق المالية غير قابلة للالغاء. وأوضح ان القرار يتضمن بعض الفئات المستثناة والمتمثلة بأزواج وأبناء الكويتيات وزوجات الكويتيين اضافة الى الفلسطينيين من حملة الوثائق مع مراعاة الجوانب الاجتماعية.

وأفاد الجلاوي بأن القرار سيطبق لمدة عام على ان تتم مراجعته خلال هذه الفترة وفقا لأوضاع سوق العمل وما يترتب عليه في ضوء الدراسات التي سيتم اجراؤها في هذا الشأن.

وبين ان معطيات سوق العمل سيتم النظر اليها مجددا في احكام القرار والضوابط التي يمكن اقرارها في هذا الصدد.

من جهته قال رئيس غرفة التجارة والصناعة محمد الصقر، ان «قرار الستين» تجربة ينبغي الاستفادة من دروسها، ويجب توحيد الجهود للقضاء على تجارة الاقامات.

واضاف في تصريح صحافي «كما نلقي بالمسؤولية على من يحملها، يجب ان ننسب الفضل الى اهله، اقول هذا، لأرفع صادق الثناء والتقدير الى سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، الذي كان لاهتمامه الكبير ومتابعته المستمرة الدور المحرك والمؤثر في اعادة النظر بقرار الهيئة العامة للقوى العاملة الذي جرى التعارف على تسميته «قرار الستين»، كما اتوجه بالشكر الى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد ووزير العدل.

وأشار الصقر، الى ان «اختلاف الاجتهادات في قضايا الاصلاح والتنمية امر طبيعي، والمهم ان يكون الاحتكام دائماً للمصلحة العامة وعلى اسس الدراسة والحوار والمشاركة».