الحريري يعتزل السياسة: خسرت ثروتي وصداقاتي الخارجية

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بيروت- الوكالات: أعلن رئيس الوزراء اللبناني السابق زعيم «تيار المستقبل» سعد الحريري، امس تعليق عمله بالحياة السياسية، داعيا عائلته في «تيار المستقبل» لاتخاذ الخطوة نفسها.

وقال الحريري ان قراره جاء «من باب تحمل المسؤولية، ولأنني مقتنع ان لا مجال لأي فرصة إيجابية للبنان في ظل النفوذ الايراني والتخبط الدولي، والانقسام الوطني واستعار الطائفية واهتراء الدولة».

واضاف رئيس الوزراء السابق «أعلن التالي: أولا: تعليق العمل بالحياة السياسية ودعوة عائلتي في تيار المستقبل لاتخاذ الخطوة نفسها.

ثانيا: عدم الترشح للانتخابات النيابية وعدم التقدم بأي ترشيحات من تيار المستقبل أو باسم التيار».

وتابع الحريري مخاطبا من وصفهم بـ«أحبتي ابناء وبنات مدرسة رئيس الحكومة الراحل رفيق الحريري» قائلا : «نحن باقون بخدمة اهلنا وشعبنا ووطننا، لكن قرارنا هو تعليق اي دور أو مسؤولية مباشرة في السلطة والنيابة والسياسة? بمعناها التقليدي».

وأشار إلى أن «مشروع رفيق الحريري يمكن اختصاره بفكرتين: أولا: منع الحرب الأهلية في لبنان، وثانيا: حياة أفضل للبنانيين. نجحت في الاولى، ولم يكتب لي النجاح الكافي في الثانية»، لافتا إلى أن «منع الحرب الأهلية فرض عليَّ تسويات، من احتواء تداعيات 7 أيار إلى اتفاق الدوحة الى زيارة دمشق إلى انتخاب ميشال عون إلى قانون الانتخابات، وغيرها».

وأعلن الحريري أن «هذا كان سبب كل خطوة اتخذتها، كما كان سبب خسارتي لثروتي الشخصية وبعض صداقاتي الخارجية والكثير من تحالفاتي الوطنية وبعض الرفاق وحتى الاخوة.