193 مواطناً يمتلكون 1833 عقاراً في البصرة والفاو

الأولى

كشف وزير الخارجية الشيخ د. احمد الناصر عن ان عدد المواطنين الذين تقدموا لوزارة الخارجية لمتابعة املاكهم في العراق، عددهم 193 مواطنا يمتلكون 1833 عقارا في مدينتي البصرة والفاو. جاء ذلك في رد الوزير على سؤال تقدم به اليه النائب مهلهل المضف عن عدد الأراضي المملوكة للكويتيين سواء كانت عقارات او مزارع او اراضي. وقال الوزير ان اجتماعا تم عقده مع الجانب العراقي في 6/3/2012 لمناقشة الموضوع اكد فيه الجانب العراقي ان املاك الكويتيين الموثقة في السجل العقاري العراقي موجودة ومحفوظة وسيتم اصدار القرار اللازم بشأنها. واضاف: نتيجة لما تم الاتفاق عليه وبحثه صدر قرار من مجلس الوزراء العراقي بالموافقة على تمكين الكويتيين من حق التصرف بعقاراتهم واصدار وثائق الملكية ورفع اشارة «منع التصرف» التي وضعها النظام العراقي السابق على املاك الكويتيين، اضافة الى التأكيد على سرعة انجاز معاملاتهم المتعلقة بأملاكهم العقارية داخل العراق والسماح لهم بالتصرف فيها. وزاد: تتابع الوزارة عبر بعثاتها في العراق ازالة جميع العوائق التي تواجه الكويتيين وتعمل على تمكينهم من استخراج وثائق الملكية «الطابو»، وذلك بالتواصل مع الجهات العراقية المختصة.