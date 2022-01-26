عربيات ودوليات

بيروت- الوكالات: اكد البنك الدولي في بيان صحافي امس مرفق بأحدث تقرير له بشأن لبنان أن كساد الاقتصاد اللبناني «من تدبير قيادات النخبة في البلاد» و«يعرّض للخطر الاستقرار والسلم الاجتماعي في البلاد على المدى الطويل». وبدأ انزلاق لبنان إلى الانهيار المالي في عام 2019، نتيجة سوء إدارة الإنفاق الضخم، ما تسبب في ارتفاع الديون وشلل سياسي مع تناحر الفصائل المتنافسة وامتناع المقرضين الأجانب عن إنقاذ البلاد ما لم يتم إجراء إصلاحات. ويصنف البنك الدولي الأزمة ضمن أشد الأزمات عالميا منذ منتصف القرن التاسع عشر، حيث دمرت بلدا كان يُنظر إليه سابقا على أنه مركز للثراء والليبرالية في الشرق الأوسط قبل اندلاع الحرب الأهلية بين عامي 1975 و1990. وقال البيان الصحافي نقلا عن تقرير مرصد الاقتصاد اللبناني، خريف 2021 «الكساد المتعمّد في لبنان هو من تدبير قيادات النخبة في البلاد التي تسيطر منذ وقت طويل على مقاليد الدولة وتستأثر بمنافعها الاقتصادية» وتابع «استمرّت هذه الهيمنة على الرغم من شدة الأزمة وهي واحدة من أشد عشر أزمات وربما أشد ثلاث أزمات في العالم منذ خمسينيات القرن التاسع عشر وباتت تُعرّض للخطر الاستقرار والسلم الاجتماعي في البلاد على المدى الطويل».

وذكر البنك الدولي في تقرير بعنوان «المرصد الاقتصادي للبنان: الإنكار الكبير»، أن هذه النخبة في البلاد «تسيطر منذ وقت طويل على مقاليد الدولة وتستأثر بمنافعها الاقتصادية». وزاد التقرير: «حجم ونطاق الكساد المتعمّد الذي يشهده لبنان حالياً، يؤديان إلى انهيار الخدمات العامة الأساسية، ونزيف رأس المال البشري وهجرة الكفاءات على نطاق واسع، بينما تتحمل الفئات الفقيرة والمتوسطة العبء الأكبر للأزمة».وقدّر تقرير المرصد الاقتصادي للبنان، أن إجمالي الناتج المحلي الحقيقي هبط 10.5% في 2021 في أعقاب انكماش نسبته 21.4% في 2020. وفي الواقع انخفض إجمالي الناتج المحلي للبنان من قرابة 52 مليار دولار في 2019 إلى مستوى متوقع قدره 21.8 مليار دولار في 2021، مسجِّلا انكماشاً نسبته 58.1% وهو أشد انكماش في قائمة تضم 193 بلدا. ومازالت الفوضى النقدية والمالية تغذي ظروف الأزمة، في ظل نظام تعدد أسعار الصرف الذي أفرز تحديات جسيمة على الاقتصاد؛ واستمر التدهور الحاد لقيمة الليرة اللبنانية في 2021. وهوى سعر الصرف للسحب النقدي مقابل الدولار، ومتوسط سعر الصرف الذي يحتسبه البنك الدولي، بنسبة 211% و219%. وقدّر التقرير انخفاض الإيرادات الحكومية إلى النصف تقريباً في 2021 لتصل إلى 6.6% من إجمالي الناتج المحلي، وهي ثالث أقل نسبة على مستوى العالم بعد الصومال واليمن. وفي الوقت نفسه يُقدّر أن يبلغ الدين الإجمالي 183% من إجمالي الناتج المحلي في 2021، ليُسجِّل لبنان رابع أعلى نسبة مديونية في العالم بعد اليابان والسودان واليونان.

