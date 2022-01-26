عربيات ودوليات

أعرب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عن تقدير مصر البالغ للروابط التاريخية العميقة التى تجمعها بالجزائر فى ظل علاقات الأخوة بين الشعبين ووحدة مصيرهما واهدافهما المشتركة وقال الرئيس السيسي خلال مؤتمر صحافي مع نظيره الجزائري عبدالمجيد تبون، بقصر الاتحادية، الرئاسي بالقاهرة « أجريت مباحثات مكثفة وبناءة تناولنا خلالها مختلف الموضوعات الثنائية والإقليمية والدولية ذات الاهتمام المتبادل بين البلدين».وتابع الرئيس المصري «عكست المشاورات إرادتنا السياسية المشتركة نحو تعزيز العلاقات المتميزة بين البلدين والارتقاء بها في مختلف المجالات إلى آفاق أرحب، وذلك من خلال تفعيل أطر التعاون وآليات التشاو والتنسيق على جميع المستويات أخذا في الاعتبار التحديات المشتركة التي تواجه مصر والجزائر، ومنها تحقيق التنمية الشاملة ومواجهة التدخلات الخارجية بالمنطقة ومكافحة الإرهاب والفكر المتطرف وصون مفهوم الدولة ودور مؤسساتها الوطنية».

وقال السيسي، إنه تم تناول قضية الأمن المائي المصري والتوافق على ضرورة الحفاظ على حقوق مصر المائية باعتبارها قضية مصيرية. من جهة ثانية اكد السيسي انه اتفق مع نظيره الجزائري على «أهمية تنظيم الانتخابات الليبية الرئاسية والنيابية بالتزامن». موضحا انه توافق مع تبون على ضرورة خروج المقاتلين الأجانب من ليبيا «بما يحقق الأمن لليبيا والليبيين». وتابع الرئيس المصري «كما توافقنا على ضرورة حل الدولتين الفلسطينية والإسرائيلية في ظل تمسك الأطراف العربية بإعلان الدولة الفلسطينية في حدود يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية».

وأضاف الرئيس المصري «فى هذا السياق فقد توافقنا على تطوير التعاون في المجالات الاقتصادية وتذليل اى عقبات في هذا الخصوص بما يحقق اهداف التنمية الشاملة في البلدين ويعظم المصالح المشتركة للشعبين الشقيقين وتوجيه الأجهزة المعنية في البلدين لسرعة بدء إجراءات اعداد الدورة المقبلة للجنة العليا المشتركة وآلية التشاور السياسي بما يخدم جهود دعم العلاقات وتعميق الشراكة الثنائية بين البلدين، واستمرار التعاون المكثف في مجال مكافحة الإرهاب بكافة أشكاله وصوره وضرورة تبنى المجتمع الدولى لمقاربة شاملة للتصدى للإرهاب بمفهومه الشامل بمختلف أبعاده، إلى جانب مواصلة مواجهة جميع التنظيمات الإرهابية بدون استثناء أو تفرقة، وتكثيف الجهود لتقويض قدراتها على استقطاب أو تجنيد عناصر جديدة وتجفيف عناصر جديدة. من جهته، قال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، امس إنه اتفق مع نظيره المصري عبد الفتاح السيسي على ضرورة توسيع التشاور تمهيدا للقمة العربية في الجزائر. وأكد تبون، خلال مؤتمر صحافي للرئيسين، أن المحادثات بين الجانبين «خلصت إلى توافق تام في الرؤى ووجهات النظر».

