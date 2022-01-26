عربيات ودوليات

بغداد- الوكالات: أكد زعيم التيار الصدري العراقي مقتدى الصدر، أن القضاء العراقي رفض الضغوط السياسية. وأضاف في تغريدة على تويتر امس أننا «ماضون في تشكيل حكومة أغلبية وطنية عراقية والباب مفتوح أمام من نحسن الظن بهم» وتابع «نرفض التبعية والعنف وخرق القانون في العراق».

وكانت المحكمة الاتحادية، قررت امس رد الطعن في دستورية الجلسة الأولى للبرلمان، فيما أشارت إلى أن ترؤس النائب خالد الدراجي جلسة البرلمان الأولى لا يتعارض مع أحكام الدستور. كما قررت المحكمة إلغاء الأمر الولائي الخاص بالإيقاف المؤقت لهيئة رئاسة البرلمان، مؤكدة أنه لايمكن للمشهداني الاستمرار بإدارة جلسة البرلمان بعد إعلان ترشيحه لرئاسة البرلمان. وكان البرلمان العراقي الجديد انتخب الحلبوسي رئيسا له في جلسة تخللتها مشادات وفوضى على خلفية التوترات السياسية المتواصلة منذ الانتخابات الأخيرة قبل ثلاثة أشهر.

يذكر أن جلسة البرلمان العراقي الأولى، في التاسع من يناير الحالي، شهدت حالة من الفوضى بعد أن أخفق في اختيار رئيس في البداية. من جهة ثانية، قررت المحكمة الاتحادية تأجيل دعاوى خاصة بالمطالبة بإعلان الكتلة النيابية الأكثر عدداً إلى مطلع الشهر المقبل. وتصدرت الكتلة الصدرية تلك الانتخابات بـ73 مقعداً، تلاها تحالف تقدم بـ37، وائتلاف دولة القانون بـ33، ثم الحزب الديموقراطي الكردستاني بـ31.

